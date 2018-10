Piden que informe Chávarry regrese a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Ante el inminente blindaje de Fuerza Popular y el Apra al cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, hoy en la Comisión Permanente el congresista de Nuevo Perú Richard Arce anunció que solicitarán que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vuelva a analizar este caso.

Para Arce, es más que claro que en esta sesión el aprofujimorismo no votará a favor del informe que recomienda la destitución de Chávarry. En ese sentido, dijo que al volverse analizar este caso, el fujimorismo y el aprismo no tendrán más pretextos para apoyar la salida del cuestionado fiscal.

Hernando Ceballos, legislador del Frente Amplio, respaldó esta posibilidad. Sin embargo, consideró que Fuerza Popular y su aliado el Apra deben entender que no pueden seguir encubriendo a personajes cuestionados.

La congresista de Fuerza Popular Milagros Salazar afirmó que el reglamento establece que en la Comisión Permanente no hay debate y se da cuenta de la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de archivar las denuncias que pesan contra Chávarry, Héctor Becerril y el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez.

Según Salazar, no se puede pedir una reconsideración del voto. Además, insistió en que los informes de estos casos carecen de argumentos.

Por su parte, el legislador de Alianza Para el Progreso César Vásquez, a cargo del informe sobre Héctor Becerril, dijo esperar que el fujimorismo y el Apra recapaciten y dejen de blindar a sus amigos.

Asimismo, anunció que solicitará la palabra para exponer su informe, en el cual se confirma que Héctor Becerril se reunió con el exconsejero Guido Aguila para poder interferir a favor de la candidatura de Julio Gutiérrez como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura en nombre de Fuerza Popular.

Oxígeno para Chávarry

Juan Sheput, el congresista que elaboró el informe sobre Chávarry, consideró que la Comisión Permanente puede corregir el error y no archivar estos casos. “Lo único que harían, si se niegan a apoyar el informe, es darle un balón de oxígeno. Por todo lo que está aconteciendo, el señor Chávarry no puede seguir al frente de la Fiscalía. Espero que no lo vuelvan a blindar”, declaró.

Al cierre de esta edición, fujimoristas como Carlos Tubino y Freddy Sarmiento insistieron en que estos casos deben evaluarse de manera adecuada y deben existir pruebas.