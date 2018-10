Keiko Fujimori: las pruebas que sustentaron su detención preliminar

Complicación. Keiko Fujimori lleva cuatro días detenida en la Prefectura de Lima por presuntamente liderar una organización criminal al interior de Fuerza Popular (FP). La medida de detención preliminar fue hecha por el fiscal José Domingo Pérez y aprobada por el juez Richard Concepción Carhuancho.

De acuerdo a la resolución, Keiko Fujimori habría formado la organización criminal con "con la finalidad de obtener poder político en las instituciones del Estado para fines de cometer delitos graves". ¿En qué indicios se basó el fiscal Domingo Pérez para solicitar la prisión preliminar?

De acuerdo a un reporte de Panorama, dos nuevos aportantes falsos negaron haber dado dinero alguno a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Una de ellas es Mayra Castañón, quien aseguró que "se trata de un fraude total. No he aportado nada de nada porque no tengo de donde. No soy fujimorista", dijo. Misma situación afronta Jorge Becerra, a quien le implican una donación de más de 13 mil soles que nunca hizo.

Además de los cócteles, y las millonarias rifas, el fiscal José Domingo Pérez encontró más irregularidades en las finanzas de Fuerza Popular. La investigación parte de las anotaciones en la agenda Marcelo Odebrecht: "aumentar 500 para Keiko y hacer visita".

Para el fiscal, más de un millón de dólares habrían ingresado a las arcas del partido naranja: el principal acto ilícito son los aportes fantasmas. Domingo Pérez se ha entrevistado con 18 supuestos aportantes que han negado haber hecho depósito alguno.

Además, la investigación ha identificado a 48 aportantes que no tienen cómo justificar las cuantiosas sumas donadas a Fuerza 2011, algunos de ellos tienen deudas en Infocorp.

Colaboradores eficaces

Miró Toledo, abogado de uno de colaboradores protegidos cuenta como el actual congresista Rolando Reátegui le pidió un favor a su patrocinado, en el 2011: "Resulta que Keiko ya perdió, pero nos hemos excedido con mucho dinero y ahora vengo para convocar a todos los amigos de confianza para que firmen ciertos documentos como aportes a partido", dijo el testigo.

El informe del fiscal Domingo Pérez cuenta que el testigo protegido recibió amenazas a través de su celular cuando daba su testimonio ante él. En total son cinco los colaboradores eficaces que narran la misma versión del patrocinado del abogado Miró Toledo.

"Pitufeo"

Esta modalidad de división de dinero ilícito fue una des las justificaciones del fiscal Domingo Pérez para solicitar la detención preliminar de Keiko Fujimori. Se trata de personas ajenas al partido que hicieron diversos depósitos de montos iguales realizados el mismo día.

Rifas y cócteles

Para el fiscal Domingo Pérez, los primeros 500 mil dólares entregados por Odebrecht, habrían sido utilizado por Fuerza 2011 a través de cócteles y rifas. En el reportaje, reproducen un video en donde Keiko Fujimori asegura haber vendido 210 mil boletos de los 300 mil que imprimieron para una rifa. Sin embargo, a la ONPE presentaron un documento que señala que solo vendieron 160 mil boletos.

Seguridad

El fiscal José Domingo Pérez ha dicho que siente que su seguridad y la de su familia ha sido expuesta a través de redes sociales, por lo que ha pedido al Ministerio Público que tome las medidas necesarias.

"Rogaría y solicitaría al Ministerio Público que se aseguren las medidas de protección hacia mi persona y hacia mi familia. He tomado conocimiento por las redes sociales que se ha expuesto públicamente mi dirección. Es una situación que me preocupa", dijo