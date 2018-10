Susana Higuchi sobre detención a Keiko Fujimori: "No hay derecho".

Susana Higuchi, madre de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su sentir por la detención preliminar a su hija por el presunto delito de lavado de activos y presunto liderazgo de una organización criminal gestada dentro del partido político con actual mayoría en el Congreso.

"Dieciocho años está acudiendo al Poder Judicial, y de pronto va a rendir su manifestación y la esposan. Sin previa notificación, nada. Creo que no hay derecho. [...] Pensé que era una pesadilla, pero no. Toda la familia estamos pasándola mal", expresó la ex esposa de Alberto Fujimori.

Asimismo, Susana Higuchi comentó que sintió cuando vio en las pantallas de televisión a su hija Keiko Fujimori siendo detenida por la Policía mientras iba a declarar ante el Ministerio Público por los presuntos aportes ilícitos a Fuerza Popular durante la campaña presidencial del 2011, que habrían llegado desde la empresa Odebrecht.

"Casi me desmayo. Sensaciones cruzadas. La verdad que no sabía que pensar. Como mamá la verdad que me quebré. Sin pruebas no pueden apresar a una persona. Por indicios, no", agregó.

En otro momento, al ser consultada sobre la prisión preventiva que el fiscal José Domingo Pérez pediría en contra de su hija, Susana Higuchi expresó que no quisiera suponer que eso vaya a ocurrir. "Sin pruebas no pueden apresar a una persona. Por indicios, no", agregó.

Un tema que no podía quedar de lado, es la rivalidad política entre sus hijos. Específicamente Keiko y Kenji Fujimori, dentro del partido Fuerza Popular. Este último expulsado de la organización y suspendido en el Congreso por el caso 'keikovideos'.

"Kenji está muy afectado. Adora a sus hermanos y la estamos pasando horrible. Quiero que se pongan en mi lugar. Con Kenji se pasaron y todavía sigue su proceso. Para él es relativamente fácil porque no tiene encono con ningún miembro de la familia", señaló.