Fujimorismo en declive

Conversaba con un buen amigo sobre un tema del que nunca antes habíamos hablado, política. Él es fujimorista, cree en Keiko Fujimori y en su padre, Alberto. Para mí, un dictador. Para él, casi un héroe. No habíamos intercambiado opiniones al respecto porque siempre evite hacerlo bajo la certeza de que tendríamos posiciones irreconciliables. Era como un acuerdo tácito y no me cabe duda de que él también lo entendía así. Es que, a veces, la política como el fútbol o la religión generan pasiones, fanatismos y brechas difíciles de superar.

Pero la detención preliminar de Keiko Fujimori cambió las cosas y por primera vez abordamos el asunto. Hubo un solo punto en el que coincidimos plenamente. Quitarle la libertad a una persona es una medida extrema que debería ser la excepción, no la regla. Y, por supuesto, que no deje duda sobre la existencia de peligro procesal y/o de fuga. Para mi amigo la detención preliminar en este caso puntal es injusta y carece de fundamentos jurídicos. Ya no duda de que Fuerza Popular haya recibido financiamiento de Odebrecht y hasta cree que parte de ese aporte podría, efectivamente, haber sido “lavado” mediante los cuestionados “cócteles”.

Sin embargo, parece estar convencido de que Keiko se mantuvo al margen y, según sus palabras, “se hizo a la que no sabía” para evitar, en el futuro, verse involucrada. Lo que él no entiende es que esa es una vieja y vergonzosa táctica de los políticos, mirar al costado y hacerse de la vista gorda creyendo, absurdamente, que eso los exime de responsabilidad. Sobre el indulto coincide conmigo en que se otorgó de “la peor forma” tras un negociado entre PPK y Kenji Fujimori. Pero, igual considera un atropello la anulación del mismo. Esto, sumado al arresto de la lideresa naranja, le parecen razones de peso que explican la aprobación “al caballazo” de la llamada #LeyFujimori con la que, asegura, tampoco está de acuerdo.

“No veo raro que echen mano de su mayoría congresal si se sienten atropellados…en su puja por gobernar han cometido algunos errores, incluyendo incorporar gente impresentable a sus filas como Yesenia Ponce y Mamani”, me dice. Lo curioso es que he sostenido conversaciones similares con varias personas abiertamente fujimoristas y otras que solo se consideran “simpatizantes”. La mayoría reconoce errores, abusos, prepotencia, necedad y hasta el hecho de que la agrupación política haya recibido dinero de Odebrecht y pretenda ocultarlo.

Y aunque les cuesta mencionar la palabra “corrupta” ninguna de las personas con las que he conversado defiende de manera categórica la inocencia de Fujimori Higuchi, por lo contrario, expresan decepción y desánimo. Los dirigentes de la autodenominada “mayor fuerza política del país” persisten en negar su declive reflejado en los catastróficos resultados del reciente proceso electoral (ver https://larepublica.pe/politica/1337527-fuerza-popular-vive-catastrofe-electoral-regiones-provincias) y en el hecho de que el 71% de la población justifica la detención preliminar, y el 75% la considera culpable del delito de lavado de activos, según una encuesta de Ipsos recientemente publicada. Eso explica por qué no hay protestas masivas en todo el país como auguraban los parlamentarios fujimoristas. La fuerza los abandonó.

Ni siquiera su padre en el audio propalado recientemente se ha referido a ella como inocente, lo que reclama es que las investigaciones continúen pero bajo la presunción de que lo sea, como lo han solicitado sus seguidores e incluso, muchos de sus detractores. Y en eso nadie les quita razón. Sea Keiko, Ollanta o Nadine, lo que las autoridades deben asegurarnos es igualdad ante la justicia y que esta se aplique con respeto a los derechos humanos, cumpliendo las normas vigentes y aplicando buen criterio.