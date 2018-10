Un partido con tradición

Señor Director:

El triunfo de Acción Popular, en Lima, despertó expectativas en su vigencia y retorno al gobierno de un importante número de distritos y provincias. También avivó a los analistas antipartido con elucubraciones (recordándonos las dictaduras de los 70 y 90 del siglo XX) que pretenden atribuir su victoria solo al meritorio perfil de su candidato a la alcaldía metropolitana, desestimando la participación y soporte del histórico partido fundado por el expresidente Fernando Belaunde. Esta actitud pone al descubierto a sectores a los que incomoda la vigencia y el fortalecimiento de los partidos que, por su trayectoria democrática y valores, deben ser antídotos de la corrupción, improvisación, aventurerismo mercantilista y ausencia de institucionalidad.

Se votó por Jorge Muñoz, marcando la lampa , el símbolo de AP, constatándose en la campaña el entusiasmo de su militancia, contagiando a los indecisos que buscaban una propuesta alejada de acusaciones por corrupción.

Al margen de la intención de ningunear el resurgimiento de AP, el debate debe priorizar lo que hará, porque el triunfo lo obliga y constituye un reto para demostrar eficacia, eficiencia y sobre todo transparencia y honradez en la gestión, factores de revalidación de su prédica, para consolidar la positiva percepción del electorado sobre su honestidad.

Belaunde cuando dijo: “Los grandes partidos políticos no aparecen por obra del azar. Se hacen grandes por la misión que se imponen”. Su institucionalización y seguimiento a las autoridades elegidas demostrará si está a la altura de la expectativa.

pedro morales mansilla

excongresista

El Perú somos todos

Señor Director:

Es evidente la situación de corrupción que enloda a personajes del Poder Judicial, el Congreso, partidos políticos, hasta expresidentes de la República. También somos responsables. Se tiene que dejar de lado las desigualdades y trabajar todos en conjunto por un mismo objetivo, combatir la corrupción. No podemos exigir sin cumplir los deberes básicos en donde se enlace la moral y la ética. El Perú no solo es Vizcarra. No solo es un partido político o el Congreso, el Perú somos todos.

Karen S. malpica m.

Educación y valores

Señor Director:

Iba contestando una llamada cuando una moto aparece con dos hombres con pasamontañas y me arrebatan el celular. Asustada, sin saber qué hacer, me puse a llorar. El Perú es el segundo país con mayor índice de delincuencia. Vivimos en tierra de nadie, expuestos a los que quieren ganar a costa del esfuerzo del otro. Muchos creen que es solo un problema de la ineficiencia de las autoridades, pero va mucho más allá, es un problema de educación. Si se empezara a tomar más en cuenta la importancia de educar a las personas desde sus casas, desde los colegios e inculcar en ellos valores sólidos no se corromperían bajo ninguna circunstancia.

sthepanie ampuero zapata

Salvo crímenes flagrantes

Señor Director:

¿Por qué muchos se alegraron, incluyendo a la hoy presa, cuando encarcelaron y despojaron de su vivienda a Nadine Heredia, madre de hijos menores al igual que Keiko? Hoy claman justicia. El PJ no debe encarcelar a nadie que no esté sentenciado, salvo de crímenes flagrantes.

fabio rubina burgos

