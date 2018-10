“Reorganizaré la región y haré una gestión transparente”

Edgar Jara. Cajamarca

En la conferencia de prensa lo escuché hablar como gobernador. ¿Hay un exceso de confianza?, todavía no es momento de cantar victoria.

Nadie está cantando victoria, lo que pasa es que tienes que entender que cuando ingresas a un ruedo, tú eres trujillano y sabes que los toros tienen que entrar al ruedo con bastante brío, tenemos que dar la seguridad no solamente a mis correligionarios, sino al pueblo cajamarquino en general.

¿Nunca perdió la fe de pasar a una segunda vuelta?

No. Siempre te decía que ganaba en primera vuelta…

Pero no sucedió.

No sucedió.

¿Se equivocó?

No me equivoqué, sino lo que pasa es que, lamentablemente, te voy a confesar, nos faltaron recursos, y ahí sí tienes razón, nos faltó logística, apoyo en ciertas provincias, donde nuestros candidatos no supieron responder a esa arremetida de recursos, por ejemplo, en San Miguel, Cajabamba, en San Pablo.

¿Ha caminado de punta a punta la región? ¿cuántos pares de zapatos ha gastado?

Bueno, en esta campaña tuve que comprarme zapatos nuevos y creo que aguanta para la segunda vuelta.

¿Será dura?

Toda campaña es dura, pero hay que afrontarla con optimismo, por eso es que cuando tú me dices que estoy pecando de triunfalismo no es eso, sino que hay que ser optimista y sobre todo en esta clase de actividades.

Walter Benavides no estaba descartado. ¿Cuál es su fortaleza?

La fortaleza que ellos tienen son los recursos económicos y por otro lado, yo sí tengo mis dudas de si los alcaldes que lo apoyaron en la primera vuelta lo volverán hacer. No es un candidato difícil de derrotar.

¿Dónde se ubica ahora ideológicamente AP?

Centro izquierda, si tú lees el estatuto del partido, lo que pasa que en los últimos años cierto personaje que ha llegado al partido (Barnechea), por eso la lucha interna que tenemos hoy, ideológicamente muy fuerte, yo represento el pensamiento auténtico de Fernando Belaunde Terry.

De ganar, ¿saldrá Conga en su gobierno?

El tema minero es de alcance nacional.

El MAS lo paralizó.

Ellos no, el pueblo lo paralizó. Lo que pasa es que el MAS se subió a esa ola, Celendín, Bambamarca, fueron los que paralizaron ese proyecto, porque mucha agua de arriba baja de Sorochuco a Sendamal y a la cuenca del Llaucano.

¿Qué es lo primero que haría en la región?

Reorganizarla, hacer una gestión transparente y convocar a los mejores profesionales.

¿Hay caos?

Hay caos, desorden, obras paralizadas, gente que deambula, no saben qué hacer, han contratado gente al programa ganadero que prácticamente eran promotores del MAS, las UGEL, son un desastre, al igual que las DISA, Educación.

¿Qué ha sido para usted estos ocho años del MAS al frente de la región?

Fíjate que el MAS, hay que ser honestos, hidalgos, constituyó una alternativa democrática y política para nuestra región, pero al final terminaron defraudando a sus electores.

Resulta curioso que AP resurge con Muñoz, en Lima, pero no le veo apoyando una candidatura presidencial de Barnechea.

A Jorge tampoco, porque en primer lugar nos falta saber quién es el candidato. Jorge es distinto, con él se puede conversar, con el otro señor ni siquiera se conversa, y por lo tanto el candidato para el 2021 va a corresponder a una democracia interna.

Barnechea se considera el candidato natural.

Él es un militante más, y por lo tanto tiene que obedecerme como presidente del partido que soy.

¿Para arrancarle presupuestos al Ejecutivo hará marchas?

De ser necesario sí…

No le veo lanzando piedras.

Piedras no, pero sí exigiendo al Gobierno nacional que cumpla con nuestra región. Hay mucha deuda social, hay aproximadamente cinco mil millones de soles que la región debe recibir del Gobierno central, y el ministro de Economía y Finanzas y el presidente lo saben; pero hay que hacer proyectos claros para que no haya sospecha de corrupción, porque de nada vale traer tanto dinero a la región, luego que se pierden en los bolsillos de ciertos piratas.

A excepción de AP, los movimientos regionales han barrido en las elecciones.

Es parte de la crisis política que vivimos, por eso como presidente del partido apoyo el referéndum. Es urgente hacer la reforma política para renovar la política nacional.

Los grandes perdedores han sido el Apra y el fujimorismo, ¿están liquidados?

No están liquidados, pero sí creo que tienen que entrar en un proceso de reestructuración. El Apra es un partido con mucha historia, más viejo que nosotros, tiene cerca de 90 años, tiene que renovarse, mira, yo he llegado a ser secretario nacional, incluso antes de los 50 años.