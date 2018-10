Amanecer del día 5

Keiko Fujimori llegará hoy a la mitad de sus 10 días de detención preliminar. La respuesta del fujimorismo ha sido una declaratoria de guerra total: limpiar a Chávarry (de paso, a Becerril); forzar una ley que no solo libera a Alberto, sino a Montesinos y quién sabe a cuántos delincuentes más; desarmar –vía Chávarry– al equipo del fiscal José Domingo Pérez; intentar –vía Apra– bajarse dos preguntas del referéndum; difundir –vía su prensa adicta– la especie de que todo es parte de un plan de “asesores marxistas” (?) para dar un golpe (!) digitado por la “inteligencia castro-chavista” (??!!)... Y esto es solo hasta el momento de cerrar esta columna. Cuando usted la tenga entre manos o en su pantalla, le aseguro que habrá alguna novedad más.

Los congresistas de Fuerza Popular saben que el 2021 (o antes) se les acaba la gracia. No podrán reelegirse. Incluso en el improbable caso de que la reelección de congresistas sobreviva al referéndum, ¿quién podría votar por algún miembro de la bancada que convirtió a este Legislativo en el peor de todos los que se tenga memoria? El actual Congreso ha transformado su impopularidad en asco. Los miembros del Mototaxi o La Botica están condenados a no volver a ocupar un cargo de elección popular, por lo menos en el mediano plazo. Están desahuciados. Y por eso mismo son más peligrosos. Ya no tienen nada que perder.

Desde hace meses, en esta columna se viene sosteniendo una hipótesis para explicar la aparente irracionalidad de la decisiones que ha venido tomando Fuerza Popular en los últimos meses. Si uno intentaba explicar al fujimorismo asumiendo que su objetivo era –como el de todos los partidos políticos– el poder a través del voto popular, solo quedaba el desconcierto. Vean las encuestas: Keiko Fujimori ha perdido el favor de la tercera parte de la población peruana en solo un año. Diluyó el tercio histórico del fujimorismo. Políticamente, es una actitud irracional.

Pero desde el punto de vista de la libertad individual, se entiende más. A estas alturas, Fuerza Popular ha dejado de ser un partido político para convertirse en una maquinaria de coerción a los sistemas de justicia y de gobierno. Así se entienden blindajes inexplicables, conductas inconducentes y discursos inverosímiles. Su objetivo ya no es conseguir el poder, sino usar el que tienen para evitar que su actual lideresa termine como su viejo líder.

Esa estrategia solo funciona si piensan ir hasta el final: es decir, otra vez vacancia. El problema está en que, en el actual estado de las cosas, difícilmente conseguirán todos los votos extra que necesitan. La única salida posible sería tratar de voltear completamente el escenario con un blitzkrieg de desprestigio contra Vizcarra. A menos que el presidente se adelante, claro. Quedan cinco días. La cuenta regresiva podría terminar antes.