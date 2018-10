Cuando Keiko Fujimori dijo que su bancada no aprobaría "ley con nombre propio"

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, fue una promotora de rechazar las leyes "con nombre propio". En 2017, cuando el congresista Roberto Vieira presentó un proyecto de ley que daba arresto domiciliario a Alberto Fujimori, ella rechazó la propuesta e incluso la calificó de "inconstitucional".

A través de un vídeo, Keiko Fujimori aseguró que su bancada nunca iba utilizar su poder político para favorecer a familiares. El proyecto de Vieira planteaba la liberación de ancianos con enfermedades graves. Aún así, la titular de FP, criticó la norma. Un discurso contrario al desempeño de Fuerza Popular durante esta semana.

"Fuerza Popular tiene una agenda política de país. No personalista ni familiar. Soy la presidenta de un partido político con 72 congresistas y como siempre he sostenido no utilizaría el poder político para favorecer a familiares", expresó.

Sostuvo que el proyecto de ley de "arresto domiciliario para personas mayores de 75 años y que desde un inicio fue planteado con nombre propio, llevó a los parlamentarios de Fuerza Popular a votar con dolor en contra".

"Nosotros no daremos leyes con nombre propio porque es inconstitucional. Ellos nos critican porque según ellos estamos impidiendo que salgan personas de avanzada edad", añadió.

Doble Discurso

Pero esta semana, la bancada naranja, a través de la congresista Yeni Vilcatoma presentó un proyecto de ley que libera a Alberto Fujimori y ancianos con enfermedades graves o que hayan cumplido un tercio de su condena.

La propuesta de Vilcatoma, que también beneficia a Vladimiro Montesinos, fue exonerada de debatirse en la Comisión de Justicia y fue derivada al Pleno, y aprobada allí de manera express.

El comportamiento de FP, al defender la norma, es contradictorio al discurso que tuvo su lideresa el año pasado.