Alan García señala que nunca fue investigado por fiscal Erika Delgado

El excandidato presidencial, Alan García, se pronunció sobre el despido que hizo el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, contra la hoy exfiscal Erika Delgado del Ministerio Público (MP).

A través de su cuenta de Twitter, Alan García rechazó que Delgado haya estado a cargo de una investigación en su contra en la Fiscalía como lo había afirmado IDL Reporteros el viernes 12.

"De las 46 citaciones a las que he asistido, ninguna fue citada por la fiscal Erika Delgado. No me interesa quién, o qué investiguen. Otros se venden, yo no", escribió García Pérez en redes sociales.

Delgado trabajó en el despacho del fiscal de José Domingo Pérez. Ella también estuvo a cargo del allanamiento de la casa del financista de Fuerza Popular (FP), Giancarlo Bertin. Actualmente está desempleada por culpa del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry.

Delgado se enteró de la decisión de Chávarry cuando realizaba diligencias por la indagación del Caso Lava Jato.

Movidas por Lava Jato

Con esa decisión, Chávarry debilita el trabajo del fiscal Domingo Pérez, quien está a cargo de la investigación contra Keiko Fujimori y Alan García Pérez por el caso Lava Jato.

El despido de delgado coincide con la detención preliminar de Fujimori Higuchi debido a que el fiscal Domingo Pérez, fue quien solicitó su arresto. El último miércoles, la lideresa de Fuerza Popular fue apresada y permanecerá así por 10 días con posibilidad de que el MP pida su prisión preventiva.

En caso de García Pérez, esta semana acudió a la Fiscalía a responder por la obra del Metro de Lima realizada durante su segundo gobierno. En Brasil, el exfuncionario de Odebrecht, Carlos Nostre, declaró sobre este proyecto que compromete a exejecutivos del Ministerio de Transporte, entre ellos, el excandidato a la alcaldía de Lima, Enrique Cornejo.