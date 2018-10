Domingo Pérez: "La lucha contra la corrupción no depende de una persona"

José Domingo Pérez se encuentra desde hace dos días en Chihuahua, México, con el fin de presentar una conferencia sobre políticas públicas en el caso peruano en el marco del Encuentro Nacional Anticorrupción 2018. Allí destacó la necesidad de que la sociedad civil se involucre en estos ámbitos para combatir este mal en el país.

La presentación magistral llamada "Corrupción de funcionarios en el sistema acusatorio. Corrupción transnacional y lavado de activos" llevó este título porque, según afirmó durante el desarrollo del evento, así había dividido su investigación del Caso Odebrecht en el que destacó las colaboraciones eficaces y las delaciones premiadas.

Asi, explicó que durante su desempeño como fiscal titular desde hace 14 años, fue fundamental como antecedente la colaboración de la secretaria de Vladimiro Montesinos para que caiga el régimen del dictador Alberto Fujimori y así se difunda el primer 'vladivideo'.

Sobre el caso de las contrataciones de la carretera Interoceánica Sur y las implicaciones en el gobierno de Alejandro Toledo, mencionó que también fue importante ir investigando en primer lugar a los testaferros hasta llegar a funcionarios de mayor rango. En este sentido, destacó que "es más inmoral dejar que el corrupto no tenga sanción, a negociar con alguien para llegar hacia él”.

"La colaboración eficaz es un proceso autónomo en el que se llega a un acuerdo con la Fiscalía", destacó, sin embargo, destacó que en el Perú también se puede realizar este procedimiento con personas jurídicas y no solo naturales teniendo como ejemplo la medida que puso en jaque a otros funcionarios en Brasil. Por último, destacó que es crucial que la lucha anticorrupción no puede ser seria si la sociedad no se levanta ni actúa vigilante sobre las autoridades por lo que no solo depende de una persona.