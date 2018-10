Una lucha hipócrita

Señor Director:

Si dicen que están luchando contra la corrupción lo tienen que demostrar en la práctica. No solo decirlo de dientes para afuera. El Dr. Chávarry ha demostrado ser un funcionario que carece de una ética irreprochable. Él forma parte de una red corrupta del país encabezada por el sancionado juez Hinostroza. No debe continuar al frente del Ministerio Público. El reciente blindaje del fujimorismo nos señala que la lucha que ellos dicen practicar no es más que un saludo a la bandera, no es más que una pose hipócrita.

santiago a. barrueto

DNI: 07927513

Juicios eternos con la ONP

Señor Director:

Desde el 28 de julio miles de adultos mayores extrabajadores seguimos esperando la decisión del MEF y las comisiones de Trabajo y Economía del Congreso referida a los juicios eternos con la ONP para el pago de pensiones, devengados y bonos de reconocimiento. Mientras se emiten sentencias exprés para pagar bonos millonarios a jueces supremos y se sacan leyes con nombre propio en menos de 24 horas, cientos de adultos mayores siguen muriendo o enfermando sin ver reconocidos sus derechos en procesos con la ONP que duran decenas de años.

mario j. ramírez gómez

dni: 07873994

“Cortina de humo”

Señor Director:

Mientras todas las miradas están puestas en la detención de la señora Keiko Fujimori Higuchi, por otro lado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechaza denuncias contra el fiscal Chávarry, Héctor Becerril y el juez Duberlí Rodríguez.

La cortina de humo parece que tuvo un objetivo: distraer a la población. No es raro que el Congreso, ya bastante desprestigiado, siga confabulando con una mafia, una forma de sicariato que trata de eliminar el sistema democrático.

Sin duda, este fiscal guarda muchos secretos y el crimen organizado sigue operando en el sistema estatal.

La jugada maestra está dada, lograron su objetivo de que la mayoría no se entere que los han absuelto, pero tengan por seguro que esto no dura para siempre.

¿Es mejor diez días y hacer de pantalla o acaso teme que sean años, Sra. K? Sin duda, habemus lectores que no nos comemos sus “jugadas jaestras”.

josé m. almeida bellido

dni: 0887431

Un planeta en decadencia

Señor Director:

Los últimos estudios dan como resultado lo que tanto temíamos, pero a la vez ignoramos: nuestro planeta está en decadencia. Ahora es cuando nos damos cuenta de que solo nos concentramos en nuestro entorno cercano. Mucha controversia política y la abrumación de la corrupción nos mantuvo alejados de lo que también importa, cuidar el lugar en el que vivimos. Ahora no queda más que hacer un cambio inmediato para tratar de impedir los desastres que podría ocasionar, como por ejemplo: incendios forestales, extinción de especies y sequías. Pero si somos realistas, teniendo una población ignorante respecto a elegir a sus representantes se trata, ¿qué más se puede esperar? El 2030 nos espera y no con las mejores predicciones.

maría f. carrera olivera

dni: 71216753

