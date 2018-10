Llaman a la unidad a las fuerzas políticas por la recuperación de Áncash

El candidato a la gobernación de Áncash por movimiento El Maicito, Juan Rebaza Carpio, ha hecho un llamado a todas las fuerzas políticas para formar un gran frente por la recuperación de esta región.

“Debido a la enorme crisis política y económica que atraviesa la región es necesario formar un gran frente por la recuperación de Áncash. Tenemos que acabar con el desorden y la desunión entre región y municipios, es momento de generar nuestros ingresos para no estar esperanzados solo en las mesadas de Lima”, señaló.

Rebaza indicó que en los últimos años ha sobresalido la ignorancia y mucha corrupción en Áncash, “y eso tiene que acabar. Vamos a convocar a la gente más capaz para encaminar la región a su desarrollo. Yo no tengo compromiso con nadie, no he recibido plata por una obra, por eso tengo las manos limpias, incluso no se va a vender ninguna dirección como ha venido ocurriendo en Áncash”, añadió.

En su aparición a la prensa después del 7 de octubre dijo que es urgente invertir recursos en obras de prevención de desastres, así como también en la construcción de reservorios y proyectos para la promoción de la salud, principalmente para erradicar la desnutrición y la anemia infantil.

“Se ha alertado que el 2019 se registrarán lluvias por el cambio climático y es probable que ocurra inundaciones, por eso hay que trabajar fuerte en las obras de prevención, la misma población podrá limpiar los drenes y canales, obviamente serán pagados. Implementaremos un Centro de Investigación que permita prevenir desastres para no depender del Senamhi que está en manos de un oficial FAP jubilado y allí se requiere de un científico”, añadió.