“La libertad de expresión es fundamental para la lucha contra la corrupción”

Después que el Tribunal Constitucional declaró la ilegalidad de la “Ley Mordaza”, los medios de comunicación y los defensores de la libertad de expresión deben estar atentos ante cualquier nuevo intento de silenciar o limitar la actividad periodística, señala el experto Edison Lanza. Los enemigos de la libertad de prensa lo intentarán otra vez.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la “Ley Mordaza”. ¿Los medios de comunicación deberían estar tranquilos o mantenerse en guardia?

Luego de estar cuatro años en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión puedo decir que las libertades fundamentales, y la libertad de expresión en particular, requieren de vigilancia eterna porque la fragilidad que tiene este derecho, tan importante para los seres humanos e individuos y también para la democracia y para la sociedad, lamentablemente puede verse afectada de diversas maneras cuando hay voluntad o intencionalidad de afectarla. La libertad de expresión es una herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción, para destapar el abuso del poder, para que el periodista pueda hacer su trabajo, para que la sociedad haga valer sus derechos, para que el ciudadano sepa la diferencia entre ser ciudadano de una democracia o ser súbdito de un gobierno autoritario. Siempre pueden haber nuevas amenazas.

El autor de la ley, el congresista Mauricio Mulder, ha dicho que ahora presentará otro proyecto para regular la publicidad del Estado. ¿Considera que el sector político al que representa Mulder en realidad lo que busca es castigar a la prensa por su tarea fiscalizadora?

Llama la atención esta insistencia y ese derroche de energía para regular un tema que aparentemente lo que busca es reducir los recursos a la prensa, recursos que no son sustantivos frente a lo que gasta el Estado en tantas otras cosas. Ahora, nosotros lo hemos dicho, y los propios estándares internacionales lo indican, que la publicidad oficial es un recurso del Estado que no es utilizada para propaganda política, ni para favorecer a un candidato o líder político o para favorecer indebidamente a la prensa, sino para informar a la población de temas de interés. No puede ser utilizado como un mecanismo de premio o castigo a los medios de comunicación de acuerdo con su línea editorial.

Aparte del impacto económico, ¿cuál cree que ha sido el otro impacto negativo de la “Ley Mordaza” durante su vigencia?

Hay un efecto discriminatorio. Notoriamente era una ley con nombre y apellido, dirigida a solo un grupo de medios que no estaban controlados por el poder político sino que tienen la característica de tener independencia y por eso dejaron de recibir un recurso que es importante como la publicidad oficial. Obviamente, si el Estado decide reducir la publicidad por razones financieras lo puede hacer, pero este no era el caso. Estaba dirigido a estos medios. Hay dos pilares en derechos humanos y uno es la no discriminación. Nadie puede ser discriminado por ningún motivo y menos por sus ideas, y en este caso por su línea editorial. Y esto estaba afectado por la ley. También afectaba la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión, sobre el derechos de los medios a difundir información ,el derecho del Estado en publicar en cualquier medio y el derecho de la sociedad a recibir información plural.

¿Se puede afirmar que mientras Fuerza Popular y su aliado el Partido Aprista mantengan la mayoría en el Congreso, la amenaza contra la libertad de prensa continuará latente?

Preocupa que desde el Congreso, justamente el lugar donde deben de observarse los principios fundamentales de derechos humanos y garantizarse los derechos básicos, en este periodo se hayan emitido iniciativas que afectan a la libertad de expresión. Hace una semana se abrió una investigación sobre medios de comunicación que habrían recibido recursos de Odebrecht y creo que se están buscando medios indirectos para castigar los medios que están aportando en mayor medida al esclarecimiento de los hechos de corrupción en el Perú. Parece un contrasentido que en lugar de garantizar que estos medios sigan investigando y aportando información de interés público sobre hechos de corrupción , se les intente investigar y retirar recursos.

¿Es una ataque a la libertad de prensa regular la publicidad estatal en los medios de comunicación?

La regulación de la asignación de publicidad oficial es positiva si se hace de acuerdo a lo que establecen los tratados internacionales. Ninguna ley debe ser usada para restringir la libertad de prensa, menos para castigar a unos medios y premiar a otros.

¿Conoce casos en otros países donde existe una norma como la “Ley Mordaza” y qué resultados ha tenido?

Lo que hemos visto es una práctica de algunos gobiernos de América Latina donde a determinados medios contrarios al gobierno se le suprime toda publicidad estatal y se le entrega más publicidad a los medios oficialistas. Esa es una práctica común en América Latina, tanto en gobiernos autoritarios como democráticos, pero es la primera vez que estamos viendo tratar de legalizar esta práctica a través de una ley emitida por el Congreso.

En el caso peruano, incluso el Ejecutivo presentó una acción legal contra la “Ley Mordaza”. ¿Ha sucedido en otras regiones?

Esta es una situación peculiar y hay que saludar la actitud del Poder Ejecutivo que se mostró activo en la protección de las libertades fundamentales a través de diferentes acciones. Primero y muy importante, solicitar la asistencia de supervisión internacional en este caso preocupante. En segundo lugar, accionando su facultad y elevar al Tribunal Constitucional el control sobre una legislación y también recibiendo las demandas y la participación de la sociedad civil y de los medios en esta situación. Entonces, más allá de la situación que puede ser peculiar, el hecho que haya funcionado la separación de poderes para proteger la libertad de expresión, es un hecho positivo.❧