Susana Higuchi visitó a su hija Keiko en la Prefectura [FOTOS]

Esta noche, Susana Higuchi, madre de Keiko Fujimori, acudió a la Prefectura de Lima, donde se encuentra detenida la lideresa de Fuerza Popular, luego de una orden del juez Richard Concepción Carhuancho. En medio de un gran resguardo policial, la ex primera dama llegó acompañada de Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, y de su otra hija Sachi Fujimori, para visitar a la ex candidata presidencial en su segundo día de detención. Tanto Sachi Fujimori como Mark Vito portaban unas bolsas en las que llevarían comida y ropa para la detenida Keiko Fujimori. Ellos solo entraron a la Prefectura de Lima y no declararon a la prensa.

Por otro lado, en los exteriores de la Prefectura de Lima se congregó un gran número de simpatizantes de Fuerza Popular para expresar su respaldo a Keiko Fujimori, quien fue detenida el último miércoles por el presunto delito de lavado de activos en el marco de la investigación a su campaña presidencial en 2011.