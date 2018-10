Keiko Fujimori: Así es la habitación donde está detenida

Keiko Fujimori está detenida de forma preliminar en la Prefectura de Lima, desde el miércoles. La lideresa de Fuerza Popular es acusada de presuntamente dirigir una organización criminal de lavado de activos.

Por ello, Keiko Fujimori estará detenida durante diez días y, según la congresista de la bancada naranja, Luz Salgado, su lideresa no estaría pasándola nada bien, pues el lugar donde se encuentra arrestada no es cómoda.

"Ahí donde está no hemos visto condiciones para que ella pase la noche. Ella está en una habitación con tres resguardos. Es una sala pequeña con un sillón, con sillas, no es una situación como para poder descansar. No tiene contacto con otros detenidos, está prácticamente con un resguardo de 4 personas como hemos visto. Ahí donde está no creo que pueda pasar la noche", señaló la fujimorista.

Luz Salgado, junto a su colega Alejandra Aramayo, visitó a Keiko Fujimori en la Prefectura. De acuerdo a las legisladoras, la detenida se encuentra bien y hasta “ha transmitido su fortaleza”.

"El mensaje que ella misma nos ha transmitido es que nos mantengamos unidos, alentándola, porque eso le da fuerza también a ella", dijo Luz Salgado.

Como se recuerda, Keiko Fujimori permanece detenida luego que el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, accedió al pedido de detención preliminar por diez días, del fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez.

Según se conoció, Keiko Fujimori fue, con su esposo Mark Vito, a declarar a la Fiscalía por el Caso Cocteles, pero fue arrestada por el caso Odebrecht. Además, se ha ordenado la detención de otras 19 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camare.