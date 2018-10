Beteta: “Keiko Fujimori trabaja 24 horas en Fuerza Popular” [VIDEO]

La congresista Karina Beteta se refirió nuevamente a la detención de Keiko Fujimori, quien pasó su primera noche detenida en la Prefectura, y aseguró que su lideresa trabaja 24 horas en el partido de Fuerza Popular, por lo tanto, sí tiene trabajo.

“Ella dirige una bancada de 63 congresistas (…) Toda la población sabe que Keiko Fujimori sí tiene trabajo, tiene un partido al que le dedica las 24 horas del día”, precisó en Canal N.

Asimismo, la fujimorista Karina Beteta afirmó que la Fiscalía no tiene bases para solicitar una detención preliminar para su lideresa y funcionarios de Fuerza Popular, ya que los cócteles y rifas sí se realizaron e incluso ella misma vendió más de 100 tickets.

“Es falso que Fuerza Popular tenga doble contabilidad. Es lamentable que digan que los cócteles y rifas son algo fantasioso, quien habla ha vendido más de cien tickets. Yo las he vendido en la región Huánuco y amigos conocidos”, señaló Karina Beteta.

Además, resaltó que la última vez que participó en el cóctel del partido naranja, estos tickets costaban 500 dólares.

“¿Y quiénes acudían? Los fujimoristas que queremos ver a Keiko Fujimori como presidenta y somos conscientes que de nosotros también parte que [Keiko Fujimori] pueda trasladarse de un lugar a otro, para evitar que el dinero sucio entre a campaña”, enfatizó.

Cuestiona a juez Richard Concepción Carhuancho

Karina Beteta no dudó en criticar el juez Richard Concepción Carhuancho, quien fue el magistrado que ordenó la detención preliminar de Keiko Fujimori. “Yo siempre he manifestado que el juez Carhuacho actúa para las cámaras, y muchas veces no tiene objetividad”, explicó.