Antonio Maldonado: "El trabajo del fiscal Pérez debe ser custiodado y protegido"

Las decisiones del juez Richard Concepción Carhuancho respecto a los casos de detención de los esposos Humala-Heredia y Keiko Fujimori cumplen con los estándares legales, señaló el ex procurador anticorrupción que investigó los crímenes de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

- ¿Es una venganza política la detención de Keiko Fujimori, como afirma Fuerza Popular?

Hay que señalar de manera categórica que la detención no es una persecución política y menos arbitraria. Se trata de un trabajo de investigación riguroso y en solitario de un fiscal que ha sabido mantener la dignidad e integridad del Ministerio Público. No estamos en Venezuela, Turquia ni Nicaragua, donde no se respeta el Estado de Derecho. Mal que bien nuestra democracia funciona y el Ministerio Público está actuando con el rigor que se espera, bajo el liderazgo del fiscal José Domingo Pérez.

- ¿Considera que la declaración de Jorge Barata sobre la entrega de un millón de dólares a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011 consolidó el caso?

El caso se origina con el hallazgo de la famosa anotación de Marcelo Odebrech ordenando a Barata “aumentar a Keiko para 500”. Ese es el hilo inicial que toma como hipótesis de trabajo el fiscal como una presunta actividad de una organización criminal actuando con el propósito de tomar un dinero y lavarlo, hipótesis que ha ido confirmando con evidencias que solo Domingo Pérez conoce y habría probado ante el juez Richard Concepción Carhuancho.

- ¿Todo comenzó con Keiko Fujimori?

Bueno, esta organización no existe a partir de Keiko Fujimori, esto nace con Alberto Fujimori. Y es Jaime Yoshiyama, quien integra el núcleo más cercano y de mayor confianza de Alberto Fujimori, quien recibe el dinero de Barata para la campaña de Keiko Fujimori.

- Entonces, ¿no estamos hablando de una investigación armada ex profeso para perjudicar a la lideresa de Fuerza Popular, como alegan sus defensores?

No, ese es un argumento precario que rechazamos de manera categórica. Más bien hay que llamar a la protección del trabajo del fiscal José Domingo Pérez, quien hoy debe estar sometido a tremendas presiones. Su trabajo debe ser custodiado, protegido y garantizado de cualquier perturbación interna o externa. Ahora veremos si el Fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) lo dejará trabajar con las garantías que necesita el fiscal Domingo Pérez.

- ¿Considera que el juez Richard Concepción Carhuancho actuó en el caso Keiko Fujimori de la misma manera respecto a Ollanta Humala y Nadine Heredia?

He discrepado con los que dicen que la detención de los esposos Ollanta Humala y Nadine Heredia fue arbitraria. Marqué distancia de esas posiciones por considerar que las medidas adoptadas contra los esposos Humala y Heredia estaban dentro del marco procesal establecido en el Perú.

- ¿No hay nada en común?

Si bien ambos casos tienen su particularidad, también tienen denominadores comunes, como que todos los líderes políticos del Perú, sea expresidente o políticos como Keiko Fujimori que tienen expectativas de poder, recibió dinero y eso es materia de investigación judicial. No me parece que la justicia peruana en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia , y ahora en el caso de Keiko Fujimori, haya actuado de manera arbitraria ni algo parecido.

- ¿Le sirvió de poco al fujimorismo tener a Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación?

Es interesante porque en el Perú muchas veces se ha logrado más con la justicia peruana que con el apoyo internacional. Lo ha logrado hoy José Domingo Pérez con una investigación seria y compleja, y en el pasado con la extradición de Alberto Fujimori, que fue solo con la fuerza de jueces y fiscales peruanos que actuaron con diligencia.

- ¿Debe Chávarry dar un paso al costado?

Creo que la situación del señor Chávarry ya está definida y su presencia es totalmente impropia e intolerable para un Ministerio Público que quiere ir para adelante. Su junta de fiscales supremos debe ser reformada.

- Se anuló el indulto a Alberto Fujimori el 4 de octubre, Fuerza Popular tuvo un resultado desastroso en las elecciones del domingo 7 de octubre, Keiko Fujimori es detenida el 10 de octubre. ¿Es el fin del fujimorismo?

Ya está demostrado que en el Perú no hay cadáveres políticos, de tal manera que es un poco apresurado hablar del fin del fujimorismo. Tampoco me atrevería a establecer un vínculo causal entre una investigación que tiene un carácter judicial y un efecto político. Algún efecto tendrá pero no lo va a definir una causa judicial sino el pueblo peruano, si quiere seguir atado al engaño, a la demagogia barata, al populismo falso, o si se quiere un despertar nacional que elimine al fujimorismo. No hay forma de establecer una consonancia entre el fujimorismo y el desarrollo y fortalecimiento del Estado de Derecho. Son como el agua y el aceite.

- Una de las causales de la detención es que Keiko Fujimori obstruyó la verificación de los hechos para establecer la verdad. ¿A qué se refería el fiscal?

Ese es un argumento totalmente válido, fuerte y entendible. Una nota crítica de una red criminal es el uso de recursos del Estado y el fujimorismo ha pretendido y ha logrado controlar un poder del Estado, ejerciendo una mayoría en el Congreso. Es a lo que se ha dedicado los útimos años con su relación con jueces corruptos y con formas extrañas de recepción de dinero para actividades políticas.