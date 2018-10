Abogada de Keiko Fujimori señala que detención preliminar es arbitraria y desproporcionada

La detención preliminar contra Keiko Fujimori establece que ella pase durante diez días en prisión por ser la presunta líder de una organización criminal al interior de Fuerza Popular. Ante el hecho, la abogada Giuliana Loza señaló que apelarán contra la medida que consideran arbitraria, ya que señala que no existe el riesgo de fuga de parte de su patrocinada.

"Es una detención preliminar de 184 paginas donde no se muestra ni una sola prueba en contra de ella. Es una decisión arbitraria" exclamó a su salida de la nueva Sala Nacional Penal tras la audiencia de control de identidad de Keiko Fujimori realizada en la tarde de este miércoles.

Aún así, el Poder Judicial determinó que Fujimori no posee un "arraigo" suficiente en el Perú, hecho por el cual sospechan de un riesgo de fuga. La institución señaló que aunque ella cuenta con cierto arraigo domiciliario (por residir en una vivienda alquilada) y familiar (al tener cónyuge y dos hijas), no tendria arraigo laboral conocido (al no tener trabajo conocido).

Por su parte, la abogada señaló que la lideresa de Fuerza Popular se encuentra "muy firme" y dispuesta a "seguir batallando" ante su situación judicial. Además, Giuliana Loza señaló que la detención preliminar es una "medida desproporcionada, sin sustento alguno", por lo que indicó que "apelarán inmediatamente" la medida.

Según Loza, la orden de detención preliminar fue notificada a Keiko Fujimori a pesar de que ella ya se hallaba citada para las 10 a.m. por la investigación que se le sigue por el caso "cocteles". Loza señala que la orden fue efectuada cuando ella se hallaba dentro de la sede fiscal para brindar su testimonio.

Vale precisar que el "Caso cocteles" es una investigación que se realiza al partido Fuerza Popular, ya que se presume que su lideresa habría lavado más de US$ 1 millón provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora Odebrecht , según Jorge Barata, para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.