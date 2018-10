RMP sobre Keiko: "Esta detención de 10 días podría convertirse en una de 18 meses"

Rosa María Palacios remarcó que el delito de lavado de activos no se configura por el mero hecho de la restricción de fondos de campaña y que la situación de Keiko Fujimori es el mismo caso de Ollanta Humala.

“Hemos demandado por muchos años que se tipifique como delito la recepción de fondos ilícitos de campaña; por lo tanto, creo que Keiko Fujimori está injustamente detenida. Podrá sonar raro, pero tenemos que ajustarnos a lo que establece el estado de derecho.

Sin embargo, lamentó la conducta de la Fiscalía, la cual considera que tiene otro criterio y que el juez así lo ampara.

“Por eso se permitió que Ollanta Humala estuviera preso durante 10 meses y hasta ahora no se le acusa por un caso en el que no está completa la tipificación establecida en el código penal”, mencionó.

La abogada aclaró que para que una persona este detenida, tiene que haber un tipo penal que prevea su conducta como ilícita.

“El lavado de activos es un delito con una sanción muy severa que se utiliza justamente cuando se establece que hay un mafioso a tiempo completo que deriva su dinero a otras terceras personas, para que estas lo transformen dentro de la economía y se retorne al mafioso de manera limpia. Este círculo no se da en este caso”, comentó.

La conductora de Sin Guion sostuvo que si bien en Perú no se necesita probar el delito fuente, este por lo menos tendría que mencionarse. Además sostuvo que el problema central de la acusación de la Fiscalía es que en el caso cócteles no se sabe si esos fondos son de origen vinculado a algún delito o no.

“Considero personalmente que a Keiko Fujimori no le corresponde estar en prisión y que el cumplimiento de todo el proceso debería terminar en el archivo del caso. Próximamente, cuando se modifique la constitución y se establezcan sanciones penales, ahi sí podremos ser mucho más claros y enfáticos en señalar que hay un tipo penal para esto”, dijo.

Por otro lado, mencionó que será muy raro ver cómo políticamente se atacará a la Fiscalía, cuando en otros casos, como el de Ollanta Humala, no se hizo lo mismo.

Finalmente, aclaró que la situación de Keiko Fujimori no tiene relación con el caso Antonio Camayo, pues se trata de dos fiscalías diferentes, con procedimientos distintos, pues quien investiga el caso cócteles es José Domingo Pérez.

“Esta detención de 10 días es para investigación preliminar, pero podría convertirse rápidamente en una detención por 18 meses, pues es lo que la Fiscalía suele pedir en este tipo de casos”, sentenció.