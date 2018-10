Rosa Bartra califica de mentiroso a Martín Vizcarra y luego le exige respeto

Ataque. La legisladora de Fuerza Popular, Rosa Bartra, dio unas polémicas declaraciones contra el presidente Martín Vizcarra, a quien calificó de "falso" y "mentiroso" luego del discurso que dio esta mañana tras suscribir el Decreto Supremo del referéndum.

Para Rosa Bartra, el mandatario Martín Vizcarra ha mentido en su discurso luego argumentar su desacuerdo con el proyecto de bicameralidad que, según su opinión, fue desnaturalizado en el Congreso.

"Hay varias mentiras en el discurso del presidente, no son imprecisiones. Él ha dicho que se opone (al proyecto de bicameralidad) porque quiere paridad [...]sin embargo, esa propuesta era, no solo débil, sino irreal y falsa. Presidente, deje de usar a las mujeres, soy mujer y me molesta que nos use como una excusa", dijo la parlamentaria de Fuerza Popular.

Bajo la observación de Rosa Bartra, la paridad puede llevar a que los 100 diputados sean hombres, pero no explica cómo llega a esa conclusión. Agregó que el presidente Martín Vizcarra busca llevar un parlamento bicameral a su medida, pero no supo qué responder cuando le dijeron que estas reformas se aplicarán cuando el mandatario deje el cargo.

"¿De verdad el presidente busca paridad? "Mentiroso, falso, nos usa a las mujeres con una excusa para su provecho personal, porque ha calculado que la población no reaccionará positivamente para la sistema bicameral. Presidente respete al país", pidió Rosa Bartra en entrevista con canal N.