Vizcarra critica falta de quórum para ver informe contra Chávarry

Como “lamentable” calificó el presidente de la República, Martín Vizcarra, la falta de quórum en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que tenía previsto discutir este martes el informe que recomienda la destitución del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

En entrevista con el programa “Quién tiene la razón” de RPP, el mandatario hizo visible su molestia por la falta de importancia que la representación nacional dedica para decidir sobre la idoneidad del titular del Ministerio Público.

“Es lamentable, no podemos luchar contra la corrupción si no tomamos decisiones firmes. Si el Congreso para un tema tan importante, como es discutir la idoneidad del fiscal de la Nación, no hay quórum, en realidad qué podemos decir”, cuestionó.

El caso del fiscal Chávarry recayó en el congresista oficialista Juan Sheput, quien hace dos semanas presentó sus conclusiones para que se debata en la subcomisión. Este martes se iba a analizar el informe, al igual que los presentados por los casos de Héctor Becerril (Fuerza Popular) y el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez.

La sesión del grupo de trabajo se inició puntualmente con los miembros necesarios, pero mientras se avanzaba con las discusiones, los miembros de la bancada fujimorista abandonaron la sala. Al final, el presidente de la subcomisión, César Segura, reprogramó el análisis del informe para este miércoles.

El presidente Vizcarra manifestó en otro momento que espera que el Congreso adopte una posición consciente frente a los graves hechos que involucran a la alta autoridad de la Fiscalía de la Nación, y no exista el “desdén” que se percibió para analizar la situación del destituido juez César Hinostroza.