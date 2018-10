Junto a la segunda vuelta electoral regional que se llevará a cabo en varias regiones del país, 23 millones de peruanos concurriremos a las urnas para votar en el referéndum para ratificar las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la República a iniciativa del presidente de la República, Martín Vizcarra, una cita convertida en medio del impulso del cambio en una fiesta de la reforma y de la participación ciudadana.

Debe recordarse el hilo de los sucesos que conducen a este hecho trascendental. Los audios del CNM pusieron sobre la mesa la impostergable necesidad de suprimir al actual CNM en favor de una nueva institución cuya composición no se preste al juego del copamiento por parte de redes criminales.

El retraso del Congreso debido a sus evidentes vínculos con los entonces miembros del CNM permitió al presidente Vizcarra adoptar una actitud de liderazgo con firme voluntad política, forzando al Parlamento y a su mayoría reacia a aceptar las renuncias del pleno del CNM y a debatir cuatro reformas constitucionales, una sobre el sistema de justicia y tres sobre el sistema político.

En un juego de dilaciones y presiones del Gobierno y de la opinión pública, el Congreso se demoró dos meses para aprobar las reformas. En medio del debate, el Ejecutivo tuvo que recurrir al mecanismo de la cuestión de confianza para garantizar que las reformas queden listas para ser votadas el 9 de diciembre de este año.

A pesar de que el Parlamento cumplió con el plazo del 4 de octubre como fecha límite para aprobar los cambios, estos contienen disposiciones que desnaturalizan el propósito de los proyectos originales presentados por el Gobierno. Las más groseras se encuentran en las disposiciones sobre la bicameralidad, en la que se incluye una cláusula que facilitaría la reelección encubierta y otra que restringe la presentación de la cuestión de confianza –que precisamente es objeto de demanda ante el Tribunal Constitucional–, además de no contemplar la paridad de género en la presentación de candidatos.

Estos oscuros arreglos y desarreglos del Congreso en un tema sensible han motivado a que el presidente Vizcarra, al confirmar la fecha y el procedimiento de referéndum, señale que él y su gobierno son partidarios de votar NO en la pregunta de la bicameralidad, y SÍ en las otras tres, es decir, la reforma del actual CNM, el financiamiento político y la no reelección. Esta decisión del Ejecutivo no fue bien recibida por la mayoría parlamentaria que pretende obligar al Gobierno a aceptar una reforma desnaturalizada. En cualquier caso, son los peruanos lo que tienen la palabra.

Con el acto del 9 de diciembre se inaugura una etapa de cambios que los poderes públicos han resistido hace muchos años. Lo que fue presentado al inicio como un riesgoso giro de la democracia será una realidad legitimada por millones de voto que fortalecerán y renovarán nuestro sistema político. No serán los únicos cambios que los peruanos estamos dispuestos a impulsar.