Maciste Díaz: “La gente no me perdonaría si cometo errores porque ya fui autoridad”

Maciste Díaz Abad es el virtual gobernador regional de Huancavelica. El líder del Movimiento Trabajando Para Todos ya conoce el cargo, pues lo ocupó entre el 2011 y el 2014. Por ello fue enfático al señalar que tiene un compromiso muy grande con la población, que no le perdonaría si comete errores.

“De repente a una autoridad nueva que recién entra al cargo pueden comprenderlo porque está aprendiendo, pero a mí no me van perdonar. La gente apuesta por la experiencia en gestión pública que tengo, espera resultados”, señaló tras conocer los resultados de la Onpe al 95.44% de actas procesadas que le dan 35.89% de preferencias en comparación a su contrincante Leoncio Huayllani que registra un 32.74%.

LUCHA ANTICORRUPCIÓN. Díaz Abad inició su conferencia de prensa hablando de combatir de corrupción. “Vamos a crear un sistema regional anticorrupción que no va ser presidido por mi persona porque el gobierno regional maneja presupuesto, el que dirige puede ser el presidente de la Corte Superior o de la Junta de Fiscales. De hecho que va tener funcionarios y trabajadores cuestionados y siendo jefe de ellos, ser presidente de la comisión no me parece correcto”, precisó.

También dijo que publicará el currículo vitae de cada uno de sus funcionarios en la página web del Gobierno Regional para que conozca toda la población y pueda dar alertas si hay hechos cuestionables detrás de la gente de confianza con quien trabajará

SIN PERSECUCIÓN. En otro momento se refirió a la actual gestión saliente Glodoaldo Álvarez Oré. “No voy a dedicarme hacer persecución política a nadie, no es mi forma de ser. La intervención le corresponde a la Contraloría y las investigaciones a la Fiscalía. A nosotros nos elige el pueblo para dar soluciones a los problemas y atender las necesidades”, sentenció.

Asimismo, se refirió a las 33 obras que dejó en el 2014 y que fueron paralizadas por la actual gestión. “La gente puede pensar que es una venganza hacia Maciste, vengándose uno no puede perjudicar a 33 pueblos, primero está Huancavelica”, dijo al tiempo de comentar que continuará con las obras que dejará el actual Gobernador Regional.

Cabe precisar que entre las obras paralizadas, y cuestionadas por irregularidades, están los polideportivos, los hospitales móviles, construcción de instituciones educativas y establecimientos de salud.

Finalmente, Maciste Díaz dijo que estas obras en mención serán culminadas para la atención de la población más vulnerable de la región Huancavelica, tal es el caso de los hospitales móviles con el que promoverá el Plan Esperanza que ayudará en el despistaje del cáncer.

(Jhovana Mendoza / Huancavelica)