Luis Castañeda explicó por qué aún no saluda a Jorge Muñoz

El electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, recibió la felicitación de sus rivales y de diferentes personalidades de la política, luego de su triunfo en las últimas elecciones municipales. Sin embargo, la ausencia del saludo del alcalde Luis Castañeda generó especulaciones en la ciudadanía.

Por ello, este martes Castañeda Lossio decidió hablar para aclarar su decisión. El burgomaestre dijo que aún no ha enviado ningún mensaje a Muñoz porque está en espera del pronunciamiento de las autoridades electorales.

“Todavía no lo he saludado. Envié a Martín Bustamante (regidor) que lo saludó ayer y yo no lo he hecho porque creo que hay que respetar el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Hay que tener una deferencia con las instituciones. Luego de eso encantado”, declaró Luis Castañeda en breve diálogo con la prensa.

El alcalde restó importancia a los comentarios que se generaron a raíz de este silencio tras los resultados de los comicios.

De otro lado, respondió a las críticas sobre el arco construído en la Vía Expresa. “¿Qué tiene de contaminación visual el color amarillo?”, dijo un poco incómodo.

Cabe mencionar que Jorge Muñoz anunció una evaluación de esta construcción al considerar que el diseño no está en armonía con las otras obras.

"Algunos técnicos me dicen que esos arcos no tienen ningún sentido. Porque si los arcos no tienen sentido, hay que desmontarlos. Hay que hacerlo lo más parecido a lo que se tiene en el zanjón", comentó el alcalde electo.