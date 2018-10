Sheput considera que el fujimorismo sería "irracional" blindando a Chávarry

El congresista de Peruanos Por el Kambio (PPK), Juan Sheput, se pronunció por la suspensión de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Para este martes, el subgrupo iba debatir los informes finales de las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry; el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez y el congresista Héctor Becerril.

Sheput señaló que es probable que Fuerza Popular (FP) haya preferido retirarse de la sesión debido a que el titular del informe contra Héctor Becerril es el vocero de Alianza Para el Progreso (APP), César Vásquez, pero se ausentó por razones de salud. En ese sentido,el fujimorismo, según el oficialista, desearía debatir todos los oficios juntos por el impacto político que tendría. Sin embargo, advirtió las consecuencias que traería para FP si utilizaron eso para blindar a Pedro Chávarry posiblemente.

"No creo que sean tan irracionales e irreflexivos de blindar al fiscal de la Nación. Sería el suicidio colectivo. Ellos quieren que el impacto de la decisión sobre Héctor Becerril, Duberlí Rodríguez y Pedro Chávarry salgan juntos. Pero si el fujimorismo decide votar blindando al señor Chávarry, creo que deberían ir juntando planillones para inscribirse de nuevo porque no tendrían ningún futuro político", expresó el oficialista.

El congresista de PPK adelantó que, debido a que se suspendió la sesión, la sesión de la Subcomisión se postergó hasta el lunes 15. Ese día se debatirá los tres informes.

Cabe precisar que Juan Sheput es el encargado de sustentar el informe de la denuncia constitucional contra Chávarry. El oficio está listo desde hace tres semanas, pero hasta ahora no se debate.

“Yo espero convencer a mis colegas de Fuerza Popular que el sentido correcto es la separación del fiscal Chávarry (…) No me importa lo que puedan decir los abogados contratados por el fiscal ni lo que pueden señalar a través de un tuit, lo que me interesa es la posición de los colegas”, refirió el 24 de setiembre.

A Chávarry se le vincula a la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto". En caso de las denuncias contra Rodríguez y Becerril, el primero es acusado por no haber prevenido la corrupción en el sistema judicial mientras que al parlamentario por estar comprometido con los "Audios CNM".