Ernesto Blume: Fallo del TC sobre Ley Mordaza "podría ser emitido hoy mismo"

Este martes el Tribunal Constitucional (TC) debate la inconstitucionalidad de la "Ley Mordaza". El presidente de esta institución, Ernesto Blume, analizó los escenarios que se podría presentar durante el debate de esta norma. Son siete los magistrados convocados por el titular del TC para analizar y, si es posible, votar sobre la demanda.

"(El fallo) podría ser emitido hoy mismo. Normalmente los magistrados hacen fundamento de voto (...) O los magistrados hacen un voto singular que se comunica a los otros magistrados. Hay un proceso deliberativo. La idea de fondo es que el debate sea amplio", expresó el titular del TC, Ernesto Blume a RPP.

Agregó que el proceso de estudiar si la norma que prohíbe la publicidad estatal, conocida como "Ley Mordaza", vence el miércoles. "Hoy (martes) se ha convocado a pleno para ya comenzar el debate. Algunos casos se resuelven el mismo día. Yo anuncié que a mediados de octubre estaríamos teniendo la decisión final y espero eso", manifestó.

No obstante, precisó que para declarar inconstitucional la "Ley Mordaza" se requiere cinco votos de la sala, sino tendrían que rechazar la demanda. "Han sido citados los siete miembros. Ninguna ha comunicado que no va poder asistir", expresó. Asimismo, precisó que si la esta ley no es considerada inconstitucional, se puede hacer lo contrario "con algunos artículos que no han logrado los cinco votos, pero sí cuatro".

"Esto es un caso sumamente importante y entendemos trascendente para el país. Por un lado se ha dicho que no se ha seguido el proceso parlamentario (para aprobar la norma), violación a la libertad de información y expresión", puntualizó.

La Ley Mordaza fue aprobada en el Congreso con respaldo del fujimorismo y el Apra. La norma fue propuesta por el parlamentario aprista Mauricio Mulder. El Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad. Lo concreto es que durante este periodo, zonas alejadas de la ciudad y afectadas por los fenómenos climatológicos se han visto perjudicados porque no tienen acceso a información de carácter público en campañas de salud.