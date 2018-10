“Rendiremos cuentas una vez al mes y en los cuatro conos de Lima”

El alcalde electo de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo que en el diálogo con el presidente Martín Vizcarra priorizará los temas de seguridad, transporte y presupuesto. Aseguró que cada mes rendirá cuentas a la población y priorizará la meritocracia. Añadió que en su campaña le impactó las carencias de las 3 millones de personas que viven en los cerros, a quienes les prestará especial atención para mejorar sus condiciones de vida.

Hoy se reunirá con el presidente Martín Vizcarra. En campaña dijo que la seguridad le compete al Ministerio del Interior. En ese asunto urgente, ¿tiene algún proyecto en particular para plantearle?

Vamos a hablar de varias cosas, tenemos una agenda abierta. Están los temas de seguridad, transportes y el presupuesto que le corresponde a la Municipalidad. Quiero resaltar la gentileza del presidente que me ha convocado para conversar en Palacio. Sin duda, tendremos una comunicación fluida pues ambos somos de diálogo.

La gente quiere resultados rápidos. ¿En qué rubros pretende obtener victorias tempranas de gestión?

Tenemos que apuntar a eso. La gente ha puesto mucha expectativa en nuestra opción, y en ese orden de ideas tenemos que buscar cosas que se vean rápidamente, como el ornato, seguridad, intervención en los cruces tanto vehiculares como peatonales para que la ciudad se vea más ordenada y sea más amigable a la gente.

Al saliente alcalde Luis Castañeda Lossio se le cuestionó por llenar la ciudad de cemento. ¿Su gestión cambiará esa nociva tendencia?

Vamos a recuperar los espacios públicos para los limeños. Eso es fundamental, no solo para mejorar la ciudad, sino también para la seguridad ciudadana. Justamente en esos espacios públicos podemos sembrar educación, cultura, deportes y además hacer mejoras que tienen que ver con prevención para enfrentar el tema de la inseguridad. Todo eso es fundamental en una gestión municipal.

Luis Castañeda desechó el proyecto Río Verde de Susana Villarán. ¿Tiene proyectos con el río Rímac que apunten a recuperarlo o mejorar el medio ambiente?

Hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, como el que se hizo en España para mejorar y canalizar el río Manzanares, lo que mejoró notablemente la zona de Madrid, recuperó espacios, el entorno del río y mejoró el desarrollo económico. Hay otros lugares en el mundo que se han mejorado con obras de esa naturaleza. Lo tenemos como una opción, vamos a ver cómo estamos con el presupuesto para ver si podemos hacer este tipo de obras que serían muy importantes para la ciudad.

¿No recibe aún la llamada de Castañeda Lossio?

Hasta hoy (ayer), no, pero debemos considerar que ha sido feriado y recién ha pasado un día de la elección, así es que hay tiempo para recibir las llamadas y sugerencias.

En su recorrido por Lima durante la campaña ¿qué zona le ha generado más preocupación o le ha impactado?

Todos los cerros de Lima me han impactado, pues hay un factor recurrente, por lo general no hay pistas, no hay veredas, no hay agua, ni desagüe. En algunos sitios llega la luz, pero no en todos. En los cerros no se han construido muros de contención. Muchas de las obras son autoconstrucciones hechas por los pobladores sin un adecuado estudio y sobre espacios que no necesariamente son correctos. No hay titulación ni certificados de posesión en muchos lugares y eso genera violencia. El 40% de la violencia de Lima está relacionada a la propiedad o tenencia de la propiedad y a eso tenemos que darle la debida importancia.

Hay mucha gente en los cerros que ha sido olvidada por las autoridades municipales y nacionales. ¿Enfocará hacia ellos su gestión?

Son tres millones de ciudadanos limeños que viven en los cerros y tenemos que mirar su situación con acuciosidad y preocupación. Una de nuestras prioridades será atender a ese sector que está bastante descuidado.

Cuando rindió las cuentas de sus gastos de campaña dijo que de llegar a la alcaldía rendiría cuentas cada mes. ¿Cumplirá esa promesa?

Claro que sí, una vez al mes, y vamos a tratar de hacerlo de manera descentralizada para que las cuatro Limas sepan cómo se manejan los recursos y la situación de las cuentas de la municipalidad.

Que haya recibido aportes de Raúl Diez Canseco para su campaña ¿no genera compromisos con el aportante?

No, porque Raúl Diez Canseco es un correligionario que tiene un cariño especial por Acción Popular y lo ha hecho a título personal. Todo está bancarizado, tenemos nuestras cuentas claras.

¿Formalizará su militancia en AP o seguirá como invitado?

Mi militancia es algo que yo tramité un año atrás, y si no se ha formalizado es porque el partido tiene unos temas pendientes de inscripción, pero mi intención es desde hace más de un año ser militante.

Alfredo Barnechea se ha entusiasmado y dice que AP llegará a Palacio el 2021. ¿Peca de triunfalista?

Lo que digo es que hay que trabajar para conseguir los resultados, primero trabajemos y después pensemos dónde podemos llegar. A Barnechea se le participó de la campaña, pero no tuvo participación activa. Los principales protagonistas han sido los jóvenes.

¿Tiene listo a su equipo de profesionales y técnicos?

La experiencia en Miraflores nos ha permitido tener gente muy capaz que va a poder trabajar tranquilamente en la Municipalidad de Lima. No hemos cerrado el equipo aún, pero hay una base importante que se puede sumar al trabajo en Lima Metropolitana.

¿Puede dar nombres? ¿Convocará a profesionales de otros partidos?

Prefiero no revelar los nombres aún, pero hay mucha gente que ha trabajado conmigo y estará presente. Debo manifestar que siempre voy a priorizar la meritocracia. Las mejores personas y profesionales van a estar en la gestión sin importar su procedencia partidaria, lo más importante es que sean capaces, eficaces y con su trabajo aporten a la ciudadanía.❧