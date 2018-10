Elecciones 2018: Muñoz no cree "recibir una buena gestión" de Castañeda

El electo alcalde de Lima por Acción Popular (AP), Jorge Muñoz, se pronunció acerca sobre lo que espera de la gestión burgomaestre capitalino, Luis Castañeda. Como se recuerda, el candidato del partido de la lampa dirigirá la comuna capitalina desde enero del 2019.

Cuando abordaron a Jorge Muñoz si guarda expectativa de que Luis Castañeda le entregue la ciudad de Lima en condiciones óptimas para realizar las reformas que propuso en campaña, la respuesta del también alcalde de Miraflores fue negativa.

"No creo recibir una buena gestión (de Castañeda) (...). Lima es como un enfermo que está en una unidad de cuidados intensivos. Hay que hacer cirugías mayores. Necesitamos tener victorias tempranas para mejorar, por lo menos, la percepción de la ciudad", expresó a RPP.

Precisó que al recibir la comuna de Lima, que manejó Castañeda, deberá "hacer cirugías muy profundas porque tenemos una ciudad donde no hay luz, no hay agua, no hay desague y me refiero a los 3 millones de personas que viven como si fuesen ciudadanos a los que no se les ha prestado atención".

Victoria amplia

Cabe recordar que, según la ONPE, el electo burgomaestre de Lima derrotó en 39 distritos a su rival, Daniel Urresti. A eso se suma que el partido Acción Popular (AP) dirigirá 13 municipios capitalinos.

Muñoz obtuvo 36% de votos en los Elecciones Municipales 2018. Para este martes 9 fue invitado por el presidente Martín Vizcarra a Palacio de Gobierno. Será el primer acercamiento entre la comuna limeña entrante y el Ejecutivo.