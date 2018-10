Jorge Muñoz: Arcos de puente de Castañeda "no tienen ningún sentido" [VIDEO]

Durante una de sus primeras entrevistas como alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se refirió sobre los puentes con arcos amarillos que se implementarán durante la gestión de Luis Castañeda.

Sobre los arcos, que pertenecen a los dos puentes que serán instalados en la Vía expresa, a la altura de Surquillo y Miraflores, Jorge Muñoz comentó que, su edificación deberá de ser analizada pues no tendría armonía con el diseño.

“Algunos técnicos me dicen que esos arcos no tienen ningún sentido. Porque si los arcos no tienen sentido, hay que desmontarlos. Hay que hacerlo lo más parecido a lo que se tiene en el zanjón”, indicó Muñoz en entrevista con ATV Noticias.

Asimismo, más adelante hizo alusión que el color de las nuevas obras, hacen referencia al del partido de Solidaridad Nacional, representado por Luis Castañeda. "Uno ve los arcos que son tremendos y son una suerte de oda al color del señor Castañeda".

En tanto, precisó que durante su gestión, que empezará desde inicios del 2019, revisará y supervisará las estructuras que podrían representar dificultades, no solo por el diseño, sino por la altura de los puentes.

Al respecto, el representante de Emape, precisó hace unas semanas que, el diseño de los arcos amarillos en los puentes, representa una innovación en las construcciones.

Cabe precisar que, la empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), organismo adscrito a la Municipalidad de Lima, anunció que la entrega de las nuevas obras se retrasaría hasta mediados de noviembre.