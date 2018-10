el voto de arrastre de jorge muñoz

El ascenso de Jorge Muñoz, en estas últimas semanas, produjo un voto de arrastre de candidatos de Acción Popular que, probablemente, no iban a ganar. Esto se vio en distritos de la Lima tradicional (clase media y alta).

En el resto de distritos se vio una gran dispersión de la preferencia, debido a que el voto fue por el candidato y no por el partido. Por eso considero también que Acción Popular le debe mucho a Muñoz por haberlos llevado a ser un partido ganador y no ser parte del bolsón de tradicionales que no obtuvieron resultados, como fue el caso de Fuerza Popular. Este ha sido fuertemente derrotado a nivel distrital. Otro también es Solidaridad Nacional, que ganó dos distritos luego de que en las elecciones pasadas había arrasado.

Además, hay casos curiosos como los de VMT y VES, donde ganaron los hermanos Iñigo, y en Chorrillos con Miyashiro hijo. También hay regresos en San Borja y Los Olivos con Alberto Tejada y Felipe Castillo, respectivamente. Así, Muñoz debe negociar con todos por el bien de Lima. ❧