Deportista, disciplinado, esposo enamorado de “Cuty” y padre de 3 hijos

Al inicio de su campaña electoral, cuando todavía no se había realizado el debate televisivo que lo catapultó y era criticado por la palabra ‘Limaflores’, Jorge Muñoz seguía con sus reuniones con vecinos para alimentar sus propuestas. Le tocó ir al mercado de Surquillo donde se encontró con una familia, los Olórtegui, y les preguntó qué más debía proponerle a los limeños. Con estas opiniones buscaba darle contenido humano a su plan de Gobierno. Fue su primera etapa en el camino hacia el sillón limeño: recoger la opinión del vecino común y corriente.

Por esos días, una periodista le preguntó a rajatabla si no le molestaba que le digan ‘candidato pituco’. Y respondió tajante: “No soy pituco. Prefiero ser un colorado de Miraflores que ser un corrupto”.

Hasta ese momento, este miraflorino de padre chalaco, pero con raíces cajamarquinas, de madre limeña y abuelo migrante inglés, insistía en que lo llamaran “Colorao” y no quiso dejar de usar el término “Limaflores”, más bien lo defendía. “No soy alcalde de A, B, C o D, sino de todo Miraflores. Por eso quiero resumir en una palabra lo que busco: llevar esa manera de vivir con calidad de vida, con dignidad, que hemos logrado en Miraflores, a toda Lima Metropolitana”.

Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, esposo enamorado de Mariela Montagne Suero, con quien tiene 30 años de casado y a quien, cariñoso, le dice "Cuty", padre de un varón y dos hijas, deportista (es un empedernido futbolista, tenista, runner, surfer, ciclista, remero en el Regatas), ha sido elegido alcalde de Lima.

Planificó su victoria

No ha demostrado improvisación en su campaña, ha bregado duro, consultado a vecinos como los Olórtegui en Surquillo, ha visitado lugares como Huaycán (“Vi que en una zona coincidían unas personas de mal vivir y gente haciendo deporte. Eso me lleva a pensar en la recuperación de los espacios de la ciudad”), ha defendido su visión de Miraflores para Lima, ha planificado cada uno de sus pasos desde que abandonó Somos Perú y aceptó la militancia de Acción Popular.

Pero si algún aspecto caracteriza a este abogado formado en la Universidad Católica y master en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona, es ser metódico, disciplinado, tenaz en trazar sus objetivos.

Cuenta un funcionario cercano a él, que reunía en Miraflores a los principales gerentes ediles invariablemente un día a la semana, muy temprano, por la mañana, y él no faltaba, no tardaba, siempre estaba ahí. Muñoz daba el ejemplo. Igual se reunía con vecinos y los atendía a todos. No es un alcalde de encerrarse, de optar por el silencio.

“Tengo 22 años de gestión edil, he sido gerente municipal, tres veces regidor, una de ellas de oposición, ocho años al frente de la alcaldía y no tengo acción penal, no tengo chicharrones, no hay problemas”, confesó una vez. Siempre llevaba documentos de sus antecedentes penales y judiciales para mostrarlos.

El día D para su elección, el primer debate del 23 de setiembre, donde sobresalió y sacó selló de triunfo, dijo: “Tengo 22 años buscando una ciudad limpia, segura, ordenada. No me digan que no se puede. Sé como hacerlo. Con honestidad y experiencia”. Las claves de su triunfo. En ese instante, seguro, recordó a su hermano fallecido en un accidente de tránsito. Cree que ninguna familia debe sentir el dolor que la suya sintió.❧

TEMAS

Impresa