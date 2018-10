Las frases de la semana

“Mark Vito me dijo ‘que no iba el indulto’, que pare las negociaciones”.

En medio de la controversia por la anulación del indulto a Alberto Fujimori, el parlamentario Roberto Vieira (NA) confesó que esposo de Keiko se opuso a ese beneficio.

“Poco a poco les vamos ganando la batalla a las mafias. Falta mucho, pero debemos persistir hasta acabar con los corruptos”.

Verónika Mendoza se pronunció tras decisión del Congreso de acusar a César Hinostroza por integrar una organización criminal.

“Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para pasar por lo mismo. No me condenen a muerte”.

Alberto Fujimori en video tras decisión judicial que revoca el indulto que le dio libertad.

“Este no es un tema de venganza, es un tema de justicia”.

Exprocurador Ronald Gamarra sobre arresto de Fujimori.

“Volvieron a asesinar a mi padre y de verdad deslegitimaron la lucha de mi madre, de una mujer que durante 28 años buscó justicia”.

Sharmelí Bustíos, hija de Hugo Bustíos, tras la absolución de Daniel Urresti en juicio por asesinato de su padre.

“Nuevo Perú cree que esto le está sacando la vuelta a lo que la gente quiere. Con ese texto solo se aplica la no reelección del Congreso bicameral a partir del 2026”.

Congresista Marisa Glave advierte que han cambiado el sentido de no reelección planteada por el presidente Vizcarra.

“No le permito al fiscal de la Nación que amenace, está demostrando que no es una persona idónea para el puesto”.

Presidente Martín Vizcarra responde a Pedro Chávarry, quien le recordó sus procesos pendientes.