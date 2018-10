Elecciones 2018: La tarea pendiente del nuevo gobernador de Arequipa

Faltan menos de 90 días para el fin de la gestión de Yamila Osorio a la cabeza del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Deja una herencia pesada de obras inconclusas. Para el presidente del Consejo Regional, Carlos Dongo Castillo, uno de esos retos será reactivar el megaproyecto Majes Siguas II, paralizado a inicios de año.

La viabilidad sobre el cambio tecnológico y, por ende, la suscripción de una decimotercera adenda aún no se han resuelto. El Ministerio de Economía y el GRA tienen la última palabra sobre la propuesta de incrementar en $ 110 millones el proyecto que actualmente cuesta $ 550 millones.

Para Víctor Cadenas Velásquez, vicegobernador regional, se perdió mucho tiempo en la evaluación. Además, hace algunos días, el gerente de Autodema, Fernando Vargas, sostuvo que las obligaciones contractuales del consorcio constructor están parcialmente suspendidas hasta el 30 de diciembre de 2018.

Dongo resalta que el proyecto está ensombrecido por los indicios de corrupción y los intereses de que la adenda se suscriba contra viento y marea.

OBRAS INCONCLUSAS

El viacrucis que significa la Variante de Uchumayo (tramos II y III) también será una carga pesada para la siguiente gestión. Aunque Cadenas asevera que sí llegarán a inaugurar el tramo tres, el cual inicialmente estaba previsto a concluirse en junio. Luego se reprogramó a octubre.

En un intento por justificar los problemas en el tramo dos, que actualmente está en ejecución, el vicegobernador aseveró que toda obra de regular envergadura "nunca termina en el plazo proyectado" por situaciones no previstas. La finalización de este tramo se planifica para el 21 de diciembre (el plazo original era julio). La obra fue reformulada al hallarse agua subterránea a cuatro metros de profundidad, cuando el estudio de suelos de la obra ubicaba el líquido a doce metros. "Todos son generales después de la batalla", señala Cadenas y agrega que la gestión de Osorio actuó de buena fe y confió en los expedientes que dejó su predecesor Juan Manuel Guillén.

La buena fe, dice el funcionario, también la aplicaron cuando hicieron las expropiaciones. Ahora se evidenció que el GRA pagó 2 millones de soles por la expropiación de un terreno a un dueño que no tenía la propiedad absoluta.

La irrigación Arma está en el tintero. Esta gestión la inició con S/ 10 millones. En agosto, el congresista Horacio Zevallos hizo una inspección y advirtió un notable retraso por ausencia de personal y falta de materiales.

Se tiene otro monto de S/ 15 millones que comprometió el Ministerio de Agricultura para el proyecto. No obstante, la obra global tiene un costo total de S/ 250 millones.

LOS HOSPITALES

El consejero Carlos Dongo sostiene que de la gestión de Osorio se pueden hacer dos balances. El lado bueno: tuvo el presupuesto más alto para proyectos de inversión. Lo malo, en cambio, son los indicios de corrupción en diversas obras.

Cita el caso de los hospitales de Camaná, Chala y Cotahuasi, donde la Contraloría hizo observaciones.

El nosocomio de Chala (Caravelí) debía culminar el 18 de junio. Sin embargo, cinco días antes, el consorcio pidió una ampliación de plazo, existiendo un retraso de 40%. La justificación es la inclusión del centro quirúrgico. Además, advierte de deficiencias técnicas.

Otro reto pendiente de la gestión de Osorio es terminar el expediente técnico del nuevo hospital Goyeneche. El director del nosocomio, Leonardo Chirinos, pide que se concluya el documento, para que la siguiente gestión se dedique solo a la construcción y culminación. Chirinos no desea que los trabajos físicos se realicen entre dos gestiones, pues teme un entrampamiento.

Solo la semana pasada, Osorio firmó el contrato para ejecutar el hospital Maritza Campos del Cono Norte (S/ 134 147 000) y la nueva vía al Cono Norte (S/ 266 474 000). Para ambas obras, constituyó comités de defensa conformados por la población. Una acción que no había hecho antes, quizás en un afán de asegurar la continuidad de sus obras.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ES VITAL

Féliz Solís Llapa - Decano del Colegio de Arquitectos

Uno de los principales desafíos es el ordenamiento del territorio. Actualmente, no existe un plan de este tipo que permitiría saber cuáles son las zonas más productivas, qué cosa producen y si tienen posibilidades de desarrollo o no. Se tiene que ver, por ejemplo, por qué Caravelí no tiene agua o qué pasa con las partes altas, esa es la tarea de la Región. Por eso, termina invirtiendo en la ciudad, no nos quejamos; pero esa es una labor de la municipalidad provincial. El gobierno regional tiene que velar por el desarrollo de los pueblos más alejados, en conectividad, que la gente pueda sacar sus productos. A Salinas Huito, se llega en tres horas, cuando se podría estar en media hora.

Consideremos los temas turísticos de toda la región. Para ir a Toro Muerto o Sumbay hay que ir de forma particular. La actual gestión ha hecho un plan estratégico, pero no es suficiente. Hizo un estudio de zonificación ecológica y económica, pero eso es parte del diagnóstico, después viene la propuesta. Si no se hace, las intervenciones seguirán siendo parciales.Tienen que establecerse los proyectos estratégicos.