Desde Adentro

POR MODIFICACIONES DEL CONGRESO

Apuros por la no reelección

El presidente Martín Vizcarra consideraba retirar su apoyo a la propuesta sobre no reelección de congresistas en el referéndum que promueve el gobierno, luego de que el Parlamento la aprobó con la posibilidad de que se pase de diputado a senador. Luego, un informe de especialistas lo calmaría cuando le aseguró que al menos los legisladores de este Congreso no podían ir a la reelección en el 2021.

NUEVO CAPÍTULO DEL INDULTO

Unificación fujimorista

Asesores de Keiko Fujimori le aseguran que el nuevo episodio del indulto al exdictador Alberto Fujimori puede favorecerla al propiciar la unificación de los seguidores del fujimorismo, actualmente divididos entre albertistas y keikistas. Para esto, le recomendaron apoyar iniciativas legales para favorecer al exdictador y ya no arrimarse al argumento de no poder buscar beneficio particular.

DÍAZ ARCE CON CANDIDATOS

Sin visitantes en Gamarra

Ahora que se acabó la campaña, el exreo Vicente Díaz Arce, investigado por lavado de activos como presunto cómplice de la red de Rodolfo Orellana, ya no podrá sorprender a los candidatos que visiten el emporio comercial de Gamarra, a quienes hacía ingresar a su local para saludarlo como fundador del lugar. Renzo Reggiardo cayó hasta dos veces.

DESEMPOLVANDO FOLIOS

Ministro que quiere justicia

El ministro de Justicia Vicente Zeballos desempolvaría casos que dormían en la Procuraduría del Ministerio de Justicia. Uno es sobre la mafia de Rodolfo Orellana, que investigó en el Congreso. Justicia recuperó predios, pero implicados pasaron por agua tibia, como el exfuncionario Dante Mendieta, que hasta candidatea a un distrito con Fuerza Popular.

DE SOTOMAYOR A RIVADENEYRA

Un endose de cuello blanco

El político chalaco Carlos Valdivia, sobrino del exconsejero del CNM Julio Gutiérrez, pasó de estar con Juan Sotomayor a respaldar a Fuerza Chalaca, que agrupa a varios exintegrantes de Chim Pum y del fujimorismo. Gutiérrez había pedido al juez César Hinostroza que hable con Sotomayor para ayudar a Valdivia, que buscaba a ser candidato a una alcaldía. Integró el grupo de Sotomayor, pero luego fue tachado.

DIFAMAN A CANDIDATOS QUE CRECEN EN EL CALLAO

Montesinismo a la chalaca

La prensa vinculada al montesinismo volvió a las andadas para atacar a candidatos que se enfrentan a los postulantes provenientes de Chim Pum. Esta difunde información falsa en diarios de los Wolfenson y un canal web de los Crousillat que tiene como director a José Talavera, abogado de confianza de Alex Kouri, implicado en el caso Convial y muchos otros.