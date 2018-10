FP rechazó fallo que anuló indulto a Fujimori con argumentos contradictorios.

Rechazo total hacia el juez que anuló el indulto al ex dictador, Alberto Fujimori. El Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular cuestionó el fallo emitido por el juez Hugo Núñez Julca, quien decidió revocar el indulto concedido al exmandatario en 2017.

Entre uno de sus cuestionamientos, el fujimorismo argumenta que "el control de convencionalidad no esté previsto ni tenga reglas en la legislación", criticando que la decisión haya pasado por un "juez superior provisional, nombre hace tres meses y después de la sentencia de la CIDH", según señala el comunicado.

En todo momento atacando la labor judicial, el fujimorismo afirma que la decisión de anular el indulto se basa en que "no cumple los estándares internacionales del derecho humanitario", respondiendo que el juzgado "desconoce la naturaleza del derecho humanitario" y que "desconocen el estado de salud de Alberto Fujimori".

Asimismo, rechazaron que el juez haya sustentado que el ex dictador no merecía el indulto por haber cometido delitos de lesa humanidad, sustentando que Alberto Fujimori "no ha sido sentenciado por tal acusación", siendo esto ratificado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en enero de este año, el juez César San Martín consideró que los asesinatos cometidos en la gestión 'fujimontesinista' si constituyen a la denominación de 'lesa humanidad'.

Comunicado a la opinión pública de Fuerza Popular. pic.twitter.com/DR0ICWc4rS — Pepe Chlimper (@PepeChlimper) 6 de octubre de 2018

Como parte de un discurso tradicional, la carta firmada por José Chlimper, secretario general del partido, afirma que "Alberto Fujimori derrotó al terrorismo" y "la hiperinflación", exigiendo que el exmandatario, por su estado de salud, continúe en libertad. No mencionado que durante el gobierno de Fujimori, el Estado perdió cerca de 6 mil millones de soles, además de asesinatos cometidos por el Grupo Colina.

Alberto Fujimori Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los crímenes en La Cantuta y Barrios Altos. Precisamente los deudos de estas matanzas fueron quienes presentaron el control de convencionalidad que determinó la anulación del indulto que Pedro Pablo Kuczynski le concedió la noche del 24 de diciembre de 2017.