Dejan arreglo funeral en casa de candidato a la provincia de Huancayo

A pocas horas de realizarse las elecciones regionales y municipales en el Perú, la situación coyuntural se va calentando. En horas de la mañana, en el portón de la vivienda ubicada el jirón San Fernando 297, del sector de San Carlos, la madre del candidato a la alcaldía de la provincia de Huancayo, por el movimiento político Caminemos Juntos, Dimas Aliaga Castro, encontró un arreglo floral fúnebre.

“Mi madre que tiene 85 años, fue la que abrió la puerta viendo afuera el arreglo floral, poniéndose nerviosa”, señaló Dimas Aliaga. Asimismo, indicó que lo toma con gracia, por el actuar de las personas que pusieron el arreglo floral en la puerta de su casa.

“Los vecinos me llamaron para apoyar a mi madre que le dio un ataque de nervios por este hecho, aunque me da risa, me preocupa el estado de salud de mi mamá, con estos ataques que no me hacen daño”, resaltó el candidato provincial, desconociendo el autor de este acto.

Luego de encontrar el arreglo floral, sus partidarios terminaron destrozándolo y quemándolo como rechazo por este presunto acto de intimidación.

“Estamos a la espera de las imágenes de la cámara de vigilancia de una de las vecinas, donde se podrá detallar de quien o quienes habrían dejado este arreglo floral, aunque no descartamos que los opositores a Dimas estén asustados por el apoyo de la población y puedan amilanar el trabajo que se está realizando”, señaló Paul Beltrán, partidario del movimiento Caminemos Juntos.