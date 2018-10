Daniel Urresti a Beto Ortiz: "Tú sabes lo que es tener la etiqueta de violador" [VIDEO]

Tras ser absuelto por el asesinato de Hugo Bustíos, el candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti brindó una entrevista al programa del periodista Beto Ortiz. Un visiblemente alterado Urresti protagonizó un tenso momento con el hombre de prensa al tratar el tema de su absolución.

El candidato por Podemos Perú se exaltó cuando Ortiz le mencionó que la supuesta filtración de su sentencia "ensombrecía" la limpieza de la misma. Urresti señaló que se siente una víctima de todo el asunto.

"No, eso sí no te lo acepto, será todo lo raro que a ti te parezca, yo estoy en esto 12 años [...] es una injusticia, yo me siento víctima [...] Tú duda lo que quieras, lo que sí no te acepto es que pongas en duda un fallo por el cual estuve tanto tiempo reclamando", aseguró.

En ese sentido, Urresti consideró que Ortiz no tenía la autoridad suficiente para dudar de su inocencia y le recordó una vieja acusación en su contra.

"Te voy a decir una cosa, tú sabes mejor que nadie lo que es tener aquí pegado en la frente una etiqueta que te diga violador, tú lo sabes, ¿te han investigado? ¿te han enjuiciado? entonces sabes de qué se trata, tú eres el menos indicado para quererme poner una etiqueta", contestó airado.

Ante esta arremetida de parte del exministro del Interior, el periodista contestó. "Sí lo sé, y lo acepto porque es parte de mi trabajo, hago un trabajo crítico y aguanto que venga un régimen y me ponga la etiqueta de violador, de pedófilo de todo, tú estas buscando el voto de la gente, yo no", aseguró Ortiz.

Una vez calmadas las aguas, la entrevista continuó normalmente aunque la tensión se mantuvo hasta el final de la misma.