Keiko Fujimori: "Solo pido justicia y humanidad para mi padre"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la salud de su padre, Alberto Fujimori, luego de que el magistrado, Hugo Nuñez Julca, declarara fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor del exdictador.

Con el paso de las horas, allegados al exmandatario se han pronunciado al respecto, siendo una de las posiciones más esperadas la de Keiko Fujimori. A través de sus redes sociales, Fujimori Higuchi hizo un "llamado a la justicia" en el caso de su progenitor.

En su cuenta de Twitter, la ex candidata presidencial comentó un video publicado por Alberto Fujimori grabado desde la Clínica Centenario. En la grabación pide no volver a prisión por su estado de salud. Keiko Fujimori no tardó en apoyar sus palabras.

"Con profunda pena, no puedo dejar de compartir el llamado de justicia que hace mi padre desde la clínica, aferrándose a la esperanza de mantener su ya recortada libertad dictada por la ley", exclamó.

Fujimori Higuchi agregó en su mensaje que la libertad del expresidente está recortada también "por su delicado estado de salud". Concluye su mensaje con la frase "solo pido humanidad".

Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular, cuestionó duramente ayer la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema asegurando que la decisión judicial "es injusta".