César Hinostroza se defiende ante el Pleno: "Yo no me vendo, señores"

El suspendido juez César Hinostroza se presentó este jueves ante el Pleno del Congreso para defenderse de los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal.

Durante su argumentación, César Hinostroza negó todas las acusaciones y rechazó ser una persona que se venda o de integrar la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"Niego ser el juez más corrupto entre comillas como me tildan muchísima gente. Sobre todo algunos políticos", indicó. Además, César Hinostroza indicó que no había ningún riesgo de que continuara laborando en la Corte Suprema.

"¿Qué peligro había de que Hinostroza siga en la Corte Suprema? Porque no me vendo señores. No me hipoteco, no tengo ideologías (...) Yo les digo en todas las denuncias que me han hecho, sáquenme un caso de la Corte Suprema de mi sala donde yo he violado la ley", sostuvo.

En otro momento, César Hinostroza se refirió al presidente Martín Vizcarra y criticó sus declaraciones, alegando que el jefe de Estado se "entromete" en la investigación que se le sigue.

"Hasta el señor presidente, en clara intromisión a este poder del Estado, pide mi cabeza. ¿Dónde se ha visto? ¿En qué Estado de democrático de derecho en el mundo un presidente conmina al parlamento para que entregue la cabeza de un ciudadano?", expresó César Hinostroza.