Noguera asegura que denunció a Pablo Sánchez y Oracio Pacori ante la CIDH

El exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera, anunció que presentó una denuncia contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez y contra el autor del informe que recomienda inhabilitarlo y acusarlo por infringir la Constitución, el legislador Oracio Pacori, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Ya denuncié a Pablo Sánchez y ya denuncié, y le pido perdón, al congresista Oracio Pacori ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi abogado va ir a Washintong, va ir a Costa Rica y va informar”, precisó durante la finalización de presentación ante el Pleno del Congreso.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Iván Noguera presentó un video que evidenciaría la presunta interferencia del fiscal Pablo Sánchez en la contratación de su hijo en el JNE. "No se denuncia él mismo (Sánchez) por contratar a su hijo que solo tiene quinto de secundaria y ganó más de 60 mil soles ¿Como a mí me denuncia por patrocinio ilegal y él no"?, precisó.

Además, el exconsejero aseguró está orgulloso de los audios que protagonizó, ya que no evidencian ningún delito. “Yo no tengo nada que ver con el patrocinio (...) Yo tengo mis audios de los que estoy orgulloso porque no hay delito”, precisó.

Agradece castigo en divino

En un momento, Iván Noguera sorprendió a los presentes al proceso que se le sigue y afirmar es “un castigo de Dios” por “no rezar”.

“No he cometido ningún delito y no tengo ningún problema que la representación nacional me pase por patrocinio. Si eso quiere Dios para mí, que así sea. Le agradezco a Dios que me castigue así”, expresó.