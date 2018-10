Iván Noguera con rosario en mano: “Le agradezco a Dios que me castigue así”

El exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, se presentó ante el Pleno del Congreso para defenderse de las acusaciones en su contra por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.

Iván Noguera tomó la palabra y lanzó duras crítica al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, quien presentó una de las acusaciones en su contra. Tras ello, el exconsejero solicitó que coloquen videos para iniciar con su sustentación, pero aseguró que no era culpable.

Sin embargo, Iván Noguera sorprendió en el Pleno cuando se refirió a que el proceso que se le sigue es “un castigo de Dios” por “no rezar”.

“No he cometido ningún delito y no tengo ningún problema que la representación nacional me pase por patrocinio. Si eso quiere Dios para mí, que así sea. Le agradezco a Dios que me castigue así”, expresó.

“¿Y saben por qué lo considero un castigo? No es una burla, por favor”, dijo Iván Noguera. “Yo me he alejado más de diez años de Dios, de no ir a misa, de no confesarme, de ser rebelde”, añadió, hasta que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, le anunció que estaba listo el material que pidió.

“Me alejé de esto y con esto que es injusto y es una infamia, me he vuelto a acercar a Dios”, dijo mientras sacaba su rosario. “Esto no va a ser alejado de mí, hasta que me muera”, recalcó el exconsejero Iván Noguera.