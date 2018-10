Urresti: hoy dictan sentencia por el caso de Hugo Bustíos

Hoy jueves el Poder Judicial dictará sentencia sobre el caso Bustíos, un proceso por homicidio que podría significar una condena de 25 años de cárcel para Daniel Urresti, quien postula a la Municipalidad de Lima y se juega, este domingo, la posibilidad de convertirse en el nuevo alcalde de la capital.

“Yo he estado ocho años investigado y tengo cuatro años en juicio oral. Son 12 años de mi vida. Me acusaron primero de ser el autor material, no lo pudieron probar. Cambiaron la acusación a autor mediato, no lo pudieron probar. En octubre del año pasado cambiaron la acusación a coautor”, declaró Urresti ayer, durante su recorrido por el Mercado Central.

El candidato de Podemos Perú afronta este proceso desde el año 2013, pero el crimen del que se le acusa, la muerte del periodista Bustíos, data de 1988 en Ayacucho, cuando era militar en ejercicio. Además, Urresti deberá afrontar un juicio por violación: Ysabel Rodríguez Chipana lo acusa de haberla ultrajado en la misma época de la muerte de Bustíos.❧