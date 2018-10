Justicia para todos

Señor Director:

Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, esta frase final dada por la CVR nos señaló el camino de la reconstrucción del Estado peruano y de todas las instituciones del gobierno. La impunidad, la corrupción y la desigualdad se convirtieron en la nueva cara de esa amnesia colectiva que nos hizo caer una y otra vez en el error institucional.

Fujimori vuelve a la cárcel y con él todas las personas que avalan la impunidad. No se puede sesgar la historia o simplemente convertirla en lectura de determinados sectores ligados al delito y poder. El expresidente retorna a prisión a pagar como cualquier ciudadano de a pie una sentencia merecida. El Perú debe vestirse de institucionalidad, de respeto por los más pobres y vulnerables, que los terroristas y malos militares, policías, fiscales, jueces y expresidentes que cometan delitos deben pasar por el mismo tamiz que demanda la ley; pues si no es para todos, no es para nadie.

josé m. almeida bellido

dni: 08874315

FFAA y Constitución

Señor Director:

Al conmemorarse los 50 años del golpe militar y que dio el inicio del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, es propicio realizar un análisis de la importancia que cumplen las Fuerzas Armadas en el Estado de derecho del país y el rol constitucional. La existencia de la profesión militar y consecuentemente las fuerzas militares en el país, presupone parte fundamental del Estado de ahí que la unidad, nación y democracia son conceptos ligados a las Fuerzas Armadas, los mismos que por su naturaleza tienen vocación nacional. Las FFAA están compuestas por profesionales que disponen de especialización en el manejo de armas, de táctica militar y alto mando que les permite actuar con idoneidad cuando existe una amenaza interna o externa del país. Demás está decir que las escuelas de formación profesional (Escuelas de Oficiales y Escuelas Superiores), otorgan grados y títulos académicos y pasan por el licenciamiento-acreditación de la calidad que norma SUNEDU-SINEACE, donde cumplen, condiciones básicas de calidad. Nuestra historia nos demuestra que las FFAA se constituyeron en el soporte fundamental de la consolidación de la República y la democracia; por tanto, la convivencia democrática debe existir en nuestro país. Las Fuerzas Armadas deben estar atentas contra cualquier atentado y si hay posibilidades de restaurarlas, tomar acciones inmediatas para defender la soberanía nacional del país, tal como emana la Constitución.

luis yaranga cahuana

docente unmsm esc ofic. fap.

Casos en Lima

Señor Director:

En el debate Andrade - Castañeda del 2002, Castañeda prometió la construcción de trenes para Lima. Y no construyó ninguno. Se mofó del proyecto “Lima Bus” de Andrade, y finalmente se lo copió a medias y carísimo, cambiándole el nombre a “Metropolitano”. En el debate Cornejo - Castañeda del 2014, Castañeda prometió “monorrieles”, y no construyó nada y se dedicó a boicotear la “reforma del transporte” que inició Villarán, pero tuvo que continuarla, a medias y mal hecha. Por eso Lima está como está: con caos en el transporte, que no se soluciona con un intercambio vial y puentes mal hechos y caros, no sustentados en ningún Plan de Desarrollo Metropolitano.

rodolfo f. castillo garcía

dni: 25625680

