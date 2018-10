Keiko y Fuerza Popular olvidan que se opusieron al indulto de AF

“Nunca cuestionamos el indulto humanitario a Alberto Fujimori”, afirmó la congresista Luz Salgado junto con la bancada de Fuerza Popular, en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de anular la resolución del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski , que dejó en libertad al padre de la ex candidata Keiko Fujimori.

También estuvo presente el legislador Héctor Becerril, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Anular el indulto de Alberto Fujimori no es el sentir del pueblo peruano. Las calles deben manifestarse rechazando esta resolución ‘política’, que solo alienta la división y el odio y que condena a muerte al hombre que hizo viable este país”.

El fujimorismo tiene la memoria frágil.

Keiko Fujimori y Fuerza Popular acusaron a Kenji Fujimori de haber salvado del primer intento de vacancia a Kuczynski, a cambio de que este le otorgara el indulto humanitario a Alberto Fujimori.

“Fuerza Popular nunca estuvo a favor del indulto humanitario y prueba de ello es que se inició una persecución política contra nosotros, empezando por la suspensión de Kenji Fujimori”, recordó la legisladora Maritza García, que perteneció a los ‘Avengers’, el grupo que votó en contra de la primera vacancia de Kuczynski.

En efecto, el 22 de diciembre de 2017, después de que Alberto Fujimori llamara a los congresistas de Fuerza Popular para que voten contra la vacancia de Kuczynski, Héctor Becerril llegó a tachar de corrupto al exdictador.

LÍNEA DURA

“Yo creo que, al llamar (Alberto Fujimori) a los congresistas, y decir que voten por PPK, de alguna manera se alienta la corrupción”, manifestó Becerril, quien ahora defiende el indulto.

“‘No importa la lucha contra la corrupción, simplemente voten a favor de PPK porque está de por medio mi indulto (es el mensaje de Fujimori a los congresistas)’”, expresó Becerril.

El legislador fujimorista tachó virtualmente de “corrupto” el indulto humanitario que otorgó Kuczynski a Fujimori: “El indulto no debería transarse por medio de la corrupción, (los congresistas) no deberían estar en una bancada que han traicionado y que no creen en nuestros principios contra la corrupción”, aseguró Becerril.

Es más, el 5 de enero de este año, mediante comunicado oficial, Fuerza Popular expresó su discrepancia del indulto: “Saludamos la libertad del expresidente Alberto Fujimori, a pesar de discrepar con la forma en que se logró”, señalaron. Era una forma sutil de cuestionamiento al proceso que encabezó Kenji Fujimori para alcanzar la excarcelación de su padre.

Incluso el propio Kenji Fujimori advirtió la hipocresía del mensaje de su exbancada que controla su hermana Keiko Fujimori, y expresó: “Si mi padre regresa a la cárcel jamás se lo perdonaré a Fuerza Popular, aquí no hay canje de votos, no ha habido votos por obras, lo que ocurre aquí es una pugna de poder dentro de Fuerza Popular, ese es el origen de esta turbulencia política”, resaltó Kenji Fujimori el 23 de mayo.

En un tuit del 27 de diciembre, Kenji acusó a los asesores de su hermana Keiko, Pier Figari y Ana Herz, de oponerse al indulto: “Los señores Figari y Hertz han conspirado por años, sistemáticamente, contra la libertad de AlbertoFujimori. Hoy, ambos en la sombra continúan atentando contra la gobernabilidad del país. Ellos son el problema”.

Otro fujimorista de la vieja guardia, el excongresista Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori, también cuestionó el comunicado de Fuerza Popular: “Reiteran su férrea oposición al indulto, no les gusta forma. Los fujimoristas estamos 100% con el objetivo logrado. ¡Luego de años de espera el Chino libre!”.

De manera que quienes promovieron una férrea oposición al indulto fueron Keiko Fujimori y sus asesores, que así ordenaron a su bancada.❧

LOS DATOS

La bancada fujimorista colocó carteles en el hemiciclo como “Basta de odios”, “No más rencor”, y “Alberto Fujimori, fuerza”, entre otros, a favor del indulto.

Los mismos congresistas rechazaron la excarcelación que otorgó Kuczynski.

Llamaron “corrupto” a PPK por el indulto