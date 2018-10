Los motivos del juez Núñez para anular el indulto de AF

Alberto Fujimori regresará a prisión. El juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca declaró nulo el indulto humanitario que le concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el último 24 de diciembre.

Núñez tomó esta decisión al al aplicar el control de convencionalidad, esto es, verificar el cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales, en la ejecución de la sentencia de los casos La Cantuta y Barrios Altos.

La historica decisión, que apoyaron los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos y rechazaron sectores vinculados al fujimorismo, se plasmó en un documento de 222 páginas.

Hugo Núñez, juez superior titular de Lambayeque, llegó a la Suprema en enero de este año promovido por el extitular del Poder Judicial (PJ) Duberlí Rodríguez para integrar la 2a Sala Penal Transitoria.

Con la reconformación de las Salas, por la crisis de los “Audios de la corrupción” y el caso “Los ilegales de Piura”, 1 de agosto, el nuevo presidente del PJ, Víctor Prado, le encargó dirigir el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

“Soy magistrado supremo y me hago conocer a través de mis resoluciones. Las preguntas que me quiere hacer están en el contenido de la resolución. Ahí están todos los motivos. He sido bastante detallado”, declaró.

Corte IDH

Este mes es clave para revisar el indulto de Fujimori. El 28 de octubre vence el plazo otorgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) para que la justicia constitucional peruana informe sobre este tema.

Al respecto, Núñez explica que si bien la Corte IDH se pronunció por un control del indulto por el Tribunal Constitucional, también reconoce que dicha revisión la pueda realizar la justicia penal.

Subraya que los jueces tienen el deber y pueden aplicar el control de convencionalidad en la ejecución de una sentencia, teniendo en cuenta que, en un Estado democrático y social de derecho, todo veredicto judicial debe cumplirse.

Añade que en otros momentos, los jueces ya han aplicado este control de convencionalidad. Recuerda el caso de la jueza Antonia Saquicuray que el 16 de junio de 1995 decidió inaplicar la Ley de Amnistía al grupo Colina y mandos militares.

También señala la decisión que adoptó el 9 de febrero de este año el colegiado “B” de la Sala Penal Nacional que inaplicó el derecho de gracia concedido a Fujimori en el caso Pativilca. Además, indica que en los indultos de José Crousillat y Jaime Jaililie, el TC reconoció el deber de los jueces de aplicar el control de convencionalidad a decisiones del Ejecutivo. ❧

Abogado apela, gobierno acata