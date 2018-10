Solo una de cada diez propuestas de la campaña regional es viable

Leonardo Muñoz

Los 14 planes de gobierno de los candidatos al sillón regional fueron analizados por Convoca.pe en alianza con otros medios regionales, entre ellos La República. Luego de verificar las 95 propuestas en materia de gestión de riesgos (51) y lucha anticorrupción (44) se detectó que solo el 13% de las promesas de campaña son viables.

Además, la mayoría de sus planteamientos no son originales (41%), porque corresponden a sus funciones como gobierno regional; el 28% son inconsistentes, porque no precisan acciones concretas; el 10% son posibles, pero tienen algún tipo de condicionamiento; y el 8% no son posibles, porque no están dentro de sus competencias (ver infografía). En las siguientes líneas se mostrarán algunas propuestas por eje y categoría.



¿Reconstrucción?

Una tarde de febrero del 2017, el cielo del norte peruano mostró su lado más turbio. Las lluvias de El Niño Costero fueron intermitentes durante dos meses e inundaron ciudades, devastaron viviendas y removieron recuerdos de un fenómeno que ya pasaba al olvido. Según el Instituto de Defensa Civil (Indeci), la intensidad de esas precipitaciones apenas representaron la tercera parte de lo que fue El Niño del 98’, pero aun así Lambayeque terminó siendo la tercera región más afectada. Alrededor de 45 mil personas damnificadas, 30 mil viviendas afectadas, dos mil hectáreas de cultivo perdido y nueve personas fallecidas.

Sin embargo, a pesar de la urgente necesidad de concretar proyectos para prevenir este tipo de desastres, solo una de cada diez propuestas presentadas por los candidatos al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) en materia de gestión de riesgo es viable.

Como se recuerda, luego de las lluvias del 2017, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC) elaboró un plan con intervenciones para rehabilitar la infraestructura dañada por El Niño Costero, pero también para construir infraestructura que permita evitar –o mitigar– los daños ante un eventual desastre.

En ese contexto, la mayoría de propuestas presentadas por estos candidatos no son originales (24), pues se encuentran contempladas dentro de las obligaciones del gobierno regional, pertenecen a alguna normativa nacional o ya se encuentran previstas en el mencionado Plan de Reconstrucción.

Así tenemos por ejemplo a los candidatos Antonio Becerril (Fuerza Popular), Bernardino Lalopú (PPK) y Angélica Musayón (Todos por el Perú), quienes proponen ejecutar el proyecto La Calzada para controlar las aguas del río La Leche durante intensas precipitaciones, pero dicha propuesta ya se encuentra contemplada dentro de las soluciones integrales del Plan de Reconstrucción elaborado por la RCC. Asimismo, el postulante Norbil Vega (PPC) propone reconstruir la infraestructura pública dañada por las lluvias, pero para eso ya existen cerca de 900 intervenciones programadas.

Falta claridad

Con la propuesta de la presa La Calzada también se presenta el postulante Agustín Lozano (APP), pero en su programa de gobierno no especifica qué plantea hacer con la presa, por lo que dicha promesa fue considerada como inconsistente. Por ese motivo buscamos al jefe de campaña de Lozano, Adolfo Clement, quien precisó que solo proponen iniciar los “estudios de preinversión” de dicho proyecto.

“No decimos (que la) vamos a construir. Los proyectos hidráulicos planteados responden al plan hidráulico. (Para La Calzada) ya no podemos gestionar dos presupuestos donde ya existe un presupuesto. Necesitamos primero los estudios y saber si existirá dinero para realizar los trabajos”, explicó.

En esta categoría también se encuentran propuestas muy generales (15), sin ningún tipo de precisión, como la de Anselmo Lozano (Podemos Perú): “reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en el departamento de Lambayeque”.

Edgard Cayotopa (Acción Popular) es el único candidato que presenta una propuesta imposible de realizar (1), debido a que ya existe un Plan Regional de Gestión de Riesgo que se enfoca en la “atención y prevención de desastres”. También se consideraron propuestas (6) que son posibles, pero requieren algún tipo de verificación.

No obstante, aunque pocas, también existen promesas posibles (5), porque están dentro de sus competencias. Entre ellas se encuentra crear programas de apoyo a mujeres damnificadas por El Niño Costero (Virgilio Acuña), programa de reforestación en las cuencas (Anselmo Lozano), concertar con gobiernos municipales para buscar financiamiento para el drenaje pluvial en otras ciudades (Yehude Simon), etcétera.

En materia de gestión de riesgo, dos de los 14 candidatos no presentaron ninguna propuesta: Pedro Cisneros (Vamos Perú) y Freddy Cabrera (PSP).

¿Anticorrupción?

El último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló que Lambayeque es la segunda región del norte –después de La Libertad– con mayor percepción de corrupción. Este análisis realizado hasta mayo del 2018 determinó que el 3.1% de la población lambayecana declaró que le solicitaron, dieron o se sintieron obligados a dar algún regalo o soborno a un funcionario público.

A pesar de la estadística, es en este eje de anticorrupción donde 7 de cada 10 propuestas presentadas por los candidatos no tienen sustento técnico, son inaplicables o ya han sido implementadas por gestiones anteriores. La mayoría de sus planteamientos (15) ya forman parte de las normativas nacionales o, incluso, se encuentran en proceso de ejecución por la actual gestión regional.

En esta lista se encuentran Cayotopa, Lozano, Silvestre Juárez (Frente Amplio), Becerril, Lalopú y Antonio Uriarte (Somos Perú), quienes coinciden en plantear un fortalecimiento de las capacidades de la Comisión Regional Anticorrupción, la Oficina Regional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y del propio gobierno regional. Sin embargo, estas iniciativas ya están contempladas dentro del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad.

En el eje anticorrupción también existen planteamientos (12) que recaen en generalidades sin brindar medidas específicas para su ejecución. Lalopú, por ejemplo, propone “impulsar la mejora continua, transparencia y lucha contra la corrupción”; mientras Angélica Musayón (Todos por el Perú) plantea un Programa de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se precisa cómo lograrán ejecutar dichas medidas.

Respecto a este punto, Musayón explicó que dicho programa “significa la ejecución de varios proyectos que se tiene previsto”. Uno de ellos, según precisó, es el de “comunicación permanente y plena de cada uno de los actos y acciones tanto de ella como gobernadora regional como el de todos sus funcionarios”.



Propuestas excesivas

Tras verificar las propuestas, se encontró que los candidatos realizan promesas (7) que no son posibles de ejecutar, debido a que exceden sus competencias establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Por ejemplo, Antonio Becerril plantea “una reforma radical del Poder Judicial, logrando que el presidente de este poder del Estado sea elegido por la población con un mandato mayor del actual de dos años, tal como ocurre con los otros dos poderes estatales”.

Al ser consultado el candidato de Fuerza Popular admitió que, si bien no es competencia de los gobiernos regionales tomar este tipo de decisiones, ellos presentarán una iniciativa legislativa para modificar la designación del máximo representante de este órgano judicial.

“Es un planteamiento. El Poder Judicial es un poder independiente y el gobierno regional no se puede meter en las funciones del Poder Judicial, pero sí podemos colaborar, plantear una modificación de la Ley Orgánica, en ese sentido va nuestra propuesta”, explicó.

En esa misma línea, el candidato Ángel Carlos (Frepap) plantea “modificar el artículo 82 de la Constitución Política, a fin de quien proponga al contralor general sea la minoría parlamentaria y no el Poder Ejecutivo, como es actualmente”. Al respecto el aspirante refirió que la idea fue tomada de los lineamientos políticos de su partido y que se trató de un error de digitación.

Carlos es el candidato que más propuestas inviables ha presentado en materia de lucha contra la corrupción: cuatro de sus siete planteamientos se encuentran en esta categoría.

Una posibilidad

Al igual que en el anterior eje, también existen planteamientos con una posibilidad de ser ejecutados (10). Sin embargo, esto solo equivale a dos de cada 10 propuestas presentadas. Por ejemplo, Virgilio Acuña (Primero Lambayeque) plantea “fortalecer la Comisión Regional de Lucha Contra la Corrupción, ampliando las sesiones trimestrales a dos”. La idea, según las fuentes de la Oficina Regional Anticorrupción del GRL, es posible pero requiere de la aprobación de la mayoría de miembros de la mencionada comisión.

Otro de los planteamientos que podría ser ejecutable en un futuro gobierno regional, según Proética, sería el propuesto por Antonio Uriarte (Somos Perú), quien plantea “crear una veeduría con la finalidad de hacer una gestión transparente y pública y de cara a los ciudadanos en lo concerniente a la contratación pública regional y municipal”.

Finalmente, pese a que el 2017 un informe de la Defensoría del Pueblo nos ubicó en el séptimo lugar de percepción de corrupción, dos candidatos no le dedicaron mucho esfuerzo a la lucha anticorrupción. Uno de ellos, Pedro Cisneros (Vamos Perú), solo incluyó una propuesta en su plan de gobierno; mientras Freddy Cabrera no presentó ningún planteamiento.

