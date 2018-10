Nuevo Perú advierte que FP aprobó no reelección que es inaplicable para el 2021

El Congreso aprobó el miércoles 3 los cuatro proyectos de referéndum. Sin embargo, un punto polémico fue la no reelección de congresistas. Según legisladores de Nuevo Perú, el texto aprobado por el fujimorismo sí permitirá la reelección de parlamentarios el 2021.

El proyecto de no reelección de congresistas guarda relación con el de bicameralidad. El Congreso se llamará Parlamento Nacional y tendrá dos cámaras: senadores y diputados. No podrá elegirse los parlamentarios que integren ese nuevo sistema. Según la legisladora Marisa Glave ahí viene el vacío aprobado por Fuerza Popular (FP).

“Le hemos mandado por escrito, Nuevo Perú cree que esto le está sacando la vuelta a lo que la gente quiere. Porque la gente está pidiendo votar en el referéndum si los que están en este Parlamento pueden ser reelegidos o no. Con ese texto solo se aplica la no reelección del Congreso bicameral a partir del 2026”, expresó Glave.

Agregó que “si queremos ser consecuentes con la no reelección y que el pueblo peruano decida si se puede o no quiere que los que estén acá se reelijan”. “Por eso hemos pedido por escrito una disposición transitoria que señale que los congresistas elegidos en el Periodo Legislativo 2016 – 2021 no puedan ser candidatos en la siguiente elección del Poder Legislativo”, dijo Glave.

En esa línea opinó su colega de bancada, Richard Arce, quien reiteró que los actuales congresistas si podrán elegirse. El legislador mostró su desacuerdo.

“Hemos pedido que se ponga explícitamente en el texto que quienes somos congresistas ahora no podamos reelegirnos el 2021. Eso es lo que quiere la ciudadanía. Lo aprobado permite que no reelección rija recién para el 2026”, agregó Arce.

La presidenta de la Comisión de Constitución se excusó en señalar que les “habría gustado hacer lo que (Marisa Glave) pide, pero no es lo que el Poder Ejecutivo ha pedido. Lo que el Poder Ejecutivo ha pedido es lo que nosotros hemos recogido”.

Pero a través de un comunicado NP precisó que “la prohibición de reelección para congresistas exigida por la población y que debiera votarse en el referéndum de diciembre, no está incluida en el proyecto de ley trabajado por la Comisión de Constitución, ya que solo prohíbe reelección de parlamentarios del Congreso bicameral, lo que permitiría la reelección indefinida de quienes son actualmente congresistas de la República”