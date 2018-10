El Congreso aprobó la vuelta de la bicameralidad

Al cierre de la edición el premier César Villanueva defendía en el pleno del Congreso la posición del Ejecutivo para que se apruebe la reforma de bicameralidad y la no reelección, y no se desnaturalicen las propuestas que serán sometidas al referéndum.

Ante el Pleno, el jefe del gabinete agradeció la invitación e insistió en que el gobierno presentó con mucho respeto sus propuestas al Congreso y descartó que pretenda quitarle competencias al Congreso.

“Acá se dice que con esas reformas no se resuelven los problemas y es claro que no, pero sirven para mejorar el país y hacerlo más decente y mas viable. Que sea el pueblo el que decida en referéndum”, señaló Villanueva.

El premier añadió que lo que los impulsa para defender las reformas es luchar contra la corrupción y la inestabilidad política. “Esos son nuestros rivales, no ustedes”, dijo.

Sostuvo que la democracia no se puede construir en un país inestable políticamente. “Estoy seguro de que sabrán tomar la decisión correcta con generosidad”, señaló. Y añadió: “Nadie les pone una pistola para aprobar las reformas”.

Su presencia se debió a que a las las 11: 18 p.m. fue convocado a través de una cuestión previa que fue aprobada con 66 votos a favor y 33 en contra. Villanueva llegó al Parlamento a las 11:47 acompañado del ministro de Justicia Vicente Zeballos.

La decisión fue tomada después que el jefe del gabinete publicó este tuit: “Estamos atentos al debate en el @congresoperu. Invocamos a que se respete el equilibrio de poderes y la no reelección inmediata de congresistas. Que sea el pueblo el que decida en Referéndum. No se deben desnaturalizar las propuestas del Ejecutivo”.

Eso enfureció al congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien pidió la presencia de Villanueva “para que defienda la posición del gobierno y no se escude en Twitter”.

Pero su cuestión previa fue rechazada pues lo hizo en una interrupción, lo que fue advertido por el oficialista Gilbert Violeta.

Sin embargo, el congresista Richard Acuña (APP), quien tenía el uso de la palabra, hizo suyo el pedido de la cuestión previa, que se sometió a votación y fue aprobado con el apoyo del fujimorismo.

Con la presencia de Villanueva se reinició el debate de las reformas de bicameralidad y no reelección aprobadas.

En el caso de la bicameralidad hubo un dictamen aprobado en mayoría y tres dictámenes en minoría de la bancada de Nuevo Perú y de los congresistas Yonhy Lescano (AP) y Gino Costa (NA), a los que se suma un texto sustitutorio anunciado por Gilbert Violeta (PPK).

La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), presidenta de esa comisión, al sustentar el dictamen en mayoría, destacó que los artículos materia de la reforma fueron votados uno por uno, en algunos casos párrafo por párrafo.

En su dictamen en minoría, el congresista Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) cuestionó que no se haya respetado la paridad de la cuota de género para la composición del Parlamento (50% hombres y 50% mujeres) y criticó el texto final del Art. 133, que en su opinión le pone limitaciones al Ejecutivo en la cuestión de confianza.

Marisa Glave (NP) sostuvo que se está alterando la Constitución aprovechando la bicameralidad y se quiere evitar la cuestión de confianza.

En el caso de la no reelección, el artículo 90-A aprobado dice que “los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, en el mismo cargo”, lo que fue criticado por la congresista Patricia Donayre (PPK), quien considera que con esa norma no se garantiza la no reelección.

Con esto no se acabará con la corrupción

- Marco Arana (FA) advirtió que los peruanos irán a votar en el referéndum creyendo que con eso se resolverá la corrupción y eso no es verdad. “Había que transparentar el financiamiento privado en las elecciones y ha quedado abierta la puerta al financiamiento ilegal. No habrá rendición de cuentas antes de las elecciones. Las cosas no van a cambiar”, afirmó.

- Gilbert Violeta aseguró que los gastos en los congresistas representan el 15% del presupuesto del Congreso y se cambiará el reglamento para hacer ajustes a nivel de equipos técnicos y administrativos para que el Senado no cueste un sol más al Estado.