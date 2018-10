Enrique Fernández: “No es mi plan robar a nadie, menos a la edad que tengo”

Enrique Fernández Chacón, aspirante a la alcaldía de Lima por el Frente Amplio, conversó con sus seguidores de la red social Facebook para explicar las propuestas que llevaría acabo de llegar al municipio.

Uno de los temas de los temas en los cuáles puso mayor énfasis fue en la transparencia y honestidad. Dijo que la política no es un “negocio” y cuestionó a los candidatos que ingresan a la política para enriquecerse.

En ese sentido marcó distancia: “No es mi plan robar a nadie, menos a la edad que tengo”.

Fernández Chacón destacó que tiene una campaña bastante austera en la que él también dio su donación. “He aportado dos mil soles que me los dio mi hijo”, confesó en la transmisión de Facebook.

Recordó su trayectoria política de los años 80 como miembro de la Asamblea Constituyente y dijo que se animó a regresar porque quiere “dignificarla”.

Dio a conocer sus propuestas en temas de arte y cultura, además del transporte. “Mis propuestas lo han hecho los mismos transportistas, quienes han planteado soluciones”, señaló.

También se dio tiempo para comentar la comparación que le han hecho con el expresidente uruguayo José Mujica. “Es un halago, no he tenido la suerte de conocerlo. Me parece muy interesante muchas cosas de las que dice”, expresó.