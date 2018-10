Juez que anuló indulto a Alberto Fujimori defiende su fallo

El magistrado Hugo Núñez Julca, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, quien anuló el indulto a Alberto Fujimori, no dudó en defender su resolución, la cual indica que cuenta con todos que lo llevaron a esta decisión.

“Soy magistrado supremo y me hago conocer a través de mis resoluciones. Las preguntas que me quiere hacer están ahí en el contenido de la resolución. Todo se explica por qué se da este resultado en el cual deja sin efecto el indulto. El Poder Judicial ha colgado la resolución. Ahí están todos los motivos. He sido bastante detallado”, precisó en RPP.

Como se recuerda, tras el fallo del juez, el Poder Judicial ordenó la captura del exmandatario Alberto Fujimori, quien se encuentra en su residencia en Miraflores.

Cabe precisar que, la solicitud para declarar infundado el indulto a Alberto Fujimori fue presentado por las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Gisela Ortíz, Sonia Rubina y Raida Cóndor.

Alberto Fujimori fue liberado en diciembre del 2017 gracia al indulto humanitario otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue muy cuestionado por esta decisión.

Como se recuerda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que el indulto a Alberto Fujimori no ha cumplido con las normas internacionales y por ello recomendaron a las autoridades peruanas a revisar el fallo para determinar la idoneidad de este beneficio.

A continuación, te presentamos la resolución completa que anula el indulto otorgado a Alberto Fujimori:

Resolución Sobre Indulto a Alberto Fujimori by Anais Coaquira on Scribd